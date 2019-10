A mellrák megelőzésre hívták fel a figyelmet Egerben is

Október az emlőrák ­elleni küzdelem hónapja, világszerte nők milliói hívják fel a figyelmet a betegségre. Ebből az alkalomból a Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete rózsaszín napot és sétát szervezett a belvárosban.

– A mellrák a nők leggyakoribb rosszindulatú daganatos betegsége, hazánkban évente 2300–7500 emlődaganatot regisztrálnak, s több mint kétezer nőt veszítünk el ebben a betegségben – jelentette ki Bak Imre, a Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezetének elnöke a megyeházán múlt héten.

Az egri szervezet 13. alkalommal tartotta meg rendezvényét, mellyel szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy a mellrák jó eséllyel gyógyítható rendszeres önvizsgálattal, szűrővizsgálaton való részvétellel és egészséges életmóddal.

Dr. Harcsa Eleonóra, a Markhot Ferenc Kórház Rendelőintézetének ­igazgatója köszöntőjében ismertette, az elmúlt években a társaság segítségével, közreműködésével támogatta a kórházat, a rendelőintézetet. Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke hozzátette, fontos megtanulni az önvizsgálatot és eljárni a szűrésekre, dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott pedig hangsúlyozta, felelősek vagyunk az egészségünkért, s a lehető legtovább őrizzük meg magunk és embertársaink boldogulására.

A köszöntőket követően dr. Gundy Sarolta onkogenetikus, az Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa A környezet és a genetika szerepe a rák kialakulásában címmel tartott előadást a megjelenteknek.

Egyebek között beszélt arról, hogy mi érheti az embrionális fejlődésben a gyermeket, s elmondta, a férfi és a női ivarsejtben benne van minden információ, amit egy életen át hordozunk. – A rákoknak körülbelül tíz százaléka örökletes szindróma, kilencven százaléka pedig genetika és környezet. Főként utóbbi van túlsúlyban. A magyarországi halálozási okok között első helyen szerepelnek a szív- és érrendszeri halálozások, majd ezeket a rákok követik. A 65 év alatti dolgozóknál ez a sorrend megfordul, 38 százalékuk rákbetegségekben hal meg, 28 százalékuk pedig szív- és érrendszeri betegségekben veszti életét – fogalmazott.

Ezentúl a gyógyulási arányokról is beszélt, a világstatisztikát illetően a legtöbb ember emlőrákban betegszik meg. Szólt továbbá a sejtekben lezajló folyamatokról, az örökletes daganat gyanújáról, bemutatott néhány környezet-indukált esetet is, továbbá a jövőbeni személyre szabott terápiákról is nyilatkozott.

Dr. Gundy Sarolta előadását dr. Kenessey Andrea belgyógyász, kardiológus beszámolója követte, Orvosként az útvesztőben – betegségem története címmel.

Majd a délután folyamán a mellrák korai felismerésének érdekében figyelemfelhívó sétát szerveztek a városban, cél volt a szűrés népszerűsítése, s az, hogy mindenki felelősen tegyen saját egészsége érdekében. A rendezvény az esti órákban a Szent Bernát-templomban folytatódott, ahol az Arcadia Kamaraegyüttes előadását hallhatták az érdeklődők, majd Koós Ede atya misét celebrált a daganatos betegségben szenvedőkért és gyógyulásukért.