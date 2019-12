A mérték a lényeg karácsonykor is

Karácsony előtt néhány nappal nemcsak az utakon növekszik meg látványosan a forgalom, a városokban is érződik a zsúfoltság. A gyalogosok rohanva szerzik be a még elmaradt hozzávalókat az ünnepi menühöz, vagy a fa alá szánt ajándékokat. Ez az időszak a nagy evésekről, ivásokról szól, a néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet játszott mindig is.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet! Karácsonykor az asztal díszítésének és az étkezésnek szigorú rendje volt, és a feltálalt fogásoknak is mágikus erőt tulajdonítottak a néphagyomány szerint. A megterített asztalra gabonamagvakat helyeztek és abból adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászolban született. Ma már aligha tartják ezeket a hagyományokat, ám az ünnepi menü máig az egyik legfontosabb eleme a karácsonynak. Márkus Tiborné ugyanazt a menüt készíti el, amelyet gyerekkorában édesanyja is. – Húsleves, töltött káposzta, sült csirkecomb, zserbó és bejgli lesz. Ilyenkor, ha néhány kilogramm felszalad nem számít, majd az ünnepek után koplalok legfeljebb – magyarázza a gyöngyösi háziasszony hozzátéve, hogy ez az időszak náluk mindig a nagy lakomákról szólt. Sokan vannak ezzel hasonlóan, mondja dr. Mangó Gabriella, aki szerint ahhoz, hogy az ünnep ne az ügyeletre való szaladgálással, vagy folyamatos gyomorfájdalmak kíséretében teljen csak, némi odafigyelés szükséges. – A karácsony ne arról szóljon, hogy úgy eszünk és iszunk – főleg alkoholt –, mintha nem lenne holnap, inkább a szeretetben ne ismerjük a mértéket! A szervezetünk sokféle módon jelzi, hogy eleget ettünk. A túl nagy mennyiségek, a habzsolás is túlevéshez vezethet, gyomorégés, puffadás jelentkezhet. Aki tudja, hogy nem fogja magát vissza, az jó, ha előre beszerez különböző emésztést segítő gyógyszereket, gyógyteákat, ám a hosszan tartó vagy nagyon erős fájdalom esetén érdemes orvoshoz fordulni – tanácsolja a doktornő. Milyen ételekkel készülnek az ünnepre? Varga Józsefné, Gyöngyös: – Már nem otthon tartjuk a közös nagy családi ebédet, egyrészt el sem férnénk, másrészt már 81 évesen nem bírok olyan sokat főzni. Három gyermekem van, öt unokám és két dédunokám, velük étterembe megyünk. A papával mi már nem készülünk különösebben, ám a töltött káposztát a család még mindig tőlem kéri, hogy főzzem meg! Mezőné Ujlaczki Annamária, Visznek: – Rohanás van karácsony előtt, most is még az elmaradt ajándékok miatt jöttem a városba. Négy gyermekem van, mi tartjuk a karácsonyi hagyományokat. Természetes dolog, hogy ilyenkor még többet főzök. Húsleves, töltött káposzta és a sültek mellé még legalább négy-öt fajta süteményt is, mert igen édesszájú a család. Szőke Zoltán, Gyöngyöstarján: – Mi 24-én délben még tartjuk a böjtöt, gombaleves és mákos tészta a hagyományos menü. Este azonban az elmaradhatatlan halászlé is az asztalra kerül, ahogy a sült hús és természetesen a bejgli is. Aztán 25-én a szüleimnél jön össze az egész család, akkor akár húszan is körbeüljük az asztalt, oda már nagy merőkanál kell!