A metszéssel jórészt végeztek a szőlősgazdák Heves megyében

Azt tartották a régi szőlősgazdák, hogy a metszést március közepére, a lekötést április idusáig be kell fejezni. Ezt az elvet a mai szőlészek is igyekeznek betartani. Idén az esős januári napok kicsit megzavarták a munkákat, de sikerült behozni a lemaradást a szőlőkben. Ugyanakkor az enyhe tél kedvezhetett a növény kártevőinek.

Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, Farkas László elmondta, hogy a szőlőültetvények jelentős részét március közepére megmetszették a borvidéken. Megítélése szerint a napokban be is fejeződnek e munkák.

– Vannak elhagyatottnak tűnő táblák is, amelyek arányát öt-hat százalékra becsüljük. Több a tőkék kivágása is a megszokottnál – mondta. Nagy szerepe van ebben a gyengülő piacnak, az alacsony felvásárlási árnak. – Úgy látom, hogy az ültetvényeket a gazdák metszéskor nem terhelték túl, de a későbbiekben a fagyok már nem tennének jót – tette hozzá.

Szerinte a januári csapadék okozta kiesést be lehetett hozni az ültetvényeken. Úgy véli, ma is tartható a régi elv, hogy a szőlő március közepére metszett legyen, április közepére pedig végezzenek a kötözéssel. Szerinte az enyhe tél – 1901 óta ez volt a negyedik legmelegebb hideg évszak – kedvez rendszerint a kártevőknek. Most a januári fagyok szerencsére gyérítették őket.

Dula Áron egri szőlész-borász a tavaszi munkákról elmondta: a feladatok megszokott menetét az idén nem lehetett tartani, mert a december és a január erősen csapadékos volt. Olykor megközelíthetetlenek voltak az ültetvények, s képtelenség volt dolgozni a szőlőkben. A kötés nagy része így még hátra van.

– A téli csapadék szerintem magát az idei termést nem befolyásolja. A talaj telített, megfelelő a víztartalma. A hideg sem volt olyan mértékű, ami fagykárt okozhatott volna. Ugyanakkor nem lett volna baj, ha hosszabb ideig tartanak a fagyos napok, mert ennek hiányában nagyobb az ültetvények fertőzöttségének a veszélye. Ezt preventív vegyszeres védekezéssel lehet majd csökkenteni – mondta a szakember. Úgy véli, ez utóbbi jelenti a közeljövőben elvégzendő munkákat, illetve szükséges a támrendszer pótlása, megerősítése.

Dula Áront a dédszülőkig visszavezethető tapasztalatok segítik a szőlőtermesztésben. Két évtizede foglalkozik ezzel. Az ismereteit, szaktudását legközvetlenebbül az örökös egri hegybíró édesapjától s a növényvédelemben elismert szakember édesanyjától szerezte. A családjuk jelenleg 42 hektáron gazdálkodik, ami középbirtoknak mondható. A művelés kézimunka-igényes is, 20–25 ember évi száz munkanapos bérének fedezete azonban a vírushelyzet miatt egyre nehezebbé vált. Munkaerőhiánytól ugyanakkor nem kell tartani.

Tokár Zsoltnak az egri kőporoson van pincészete, s a szőlő mellett gyümölccsel is foglalkozik. Elmondta, szerencsére az utóbbi napok kedveztek a kora tavaszi munkáknak. Szemlátomást egyre több szőlő és gyümölcsös rendben, megmetszve várja az enyhébb időjárást.

– A szőlőben az oszlopok, karók, huzalok megigazítása, javítása van hátra. A gyümölcsösben pedig a sebkezelés, a lemosópermetezés, a szerves- és a műtrágya kijuttatása kerülhet sorra. Ne felejtsük el, hogy a lemosópermetezést csakis piros bimbós állapotig szabad alkalmazni, és lehetőleg olajos, réz- és kéntartalmú szereket használjunk – magyarázta.