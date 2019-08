A mezőgazdasági vadkár is igen jelentős lehet

Nagy károkat tudnak ­okozni a kertekben is a vadak. Olykor előfordul, hogy a ­csemege reményében egészen közel merészkednek a lakott területekhez.

Heves megyében is többször előfordult már, hogy szarvasok előszeretettel látogattak be a kiskertekbe és dézsmálták meg a termést, vagy a gyümölcsösökben, szőlőültetvényekben tettek kárt. A mezőgazdaságban a vadkár nem ritka, tulajdonképpen egész évben jelen van. A vaddisznó és a szarvas rendszeresen rájár a búzára, zabra, rozsra és kukoricaföldekre, míg a varjú és a nyúl a dinnyeföldeken okozhat jelentős károkat. A szakértők szerint a hobbikertekben a legfontosabb a kármegelőzés. A körbekerített területet többféleképpen is védhetjük, ugyanis a szarvas könnyedén átugorja a másfél méter magas kerítést is, de ha ugyanott kémiai vadriasztó szereket is használnak, akkor az hatásosabb lehet. A vadkár elhárításának leghatásosabb módszere a tervszerű vadgazdálkodás. A vadászkamara a kertek tulajdonosainak úgy tud segíteni, hogy kideríti, az érintett ingatlan melyik vadásztársasághoz tartozik.

A vadak a közutakon is jelentős károkat tudnak okozni. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Heves megyében az idei évben 80 esetben történt vadelütéssel kapcsolatos közúti közlekedési baleset. A 80 esetből 5 esetben háziállat, 75 esetben pedig vadon élő állattal történt az ütközés. Ezen esetek többsége lakott területen kívül történt, azonban egyre gyakoribb az a jelenség, hogy a vadállatokat lakott területen belül ütik el.