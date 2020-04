A mezőtárkányi tó a nyugalom szigete

A település határában található egy csendes kis tó. Pásztor István alpolgármester szerint a tavaly itt táborozó gyerekek találóan úgy fogalmaztak, ez a nyugalom szigete. Egykor a helyi mezőgazdasági termelőszövetkezet tulajdona volt, s az 1990-es években került magánkézbe. Tavaly év végén történt ismét tulajdonosváltás.

A település alpolgármesterétől, Pásztor Istvántól megtudtuk: tavaly de­cemberig Nemes István budapesti vállalkozó csinosította, bővítette, gyarapította folyamatosan a tavat. Számos horgászversenyt, civil találkozót, kulturális, közösségi rendezvényt tartottak már a víznél. Fellépett például Csepregi Éva és forgatott itt a Pecatúra és az Ízőrzők stábja is.

A tóról az új tulajdonos, Forgács Péter vállalkozó tájékoztatott. Ő az, aki pár hónappal ezelőtt megvásárolta a területet, és most büszkén mutatta, milyen változáson ment át a tó és környezete. A vízfelületet körbevevő és az odavezető utat felújították, parkolókat alakítottak ki. Így tettek az öt, egyenként kétszemélyes faházzal s az apartmanokkal is.

– Megtisztítottuk a gaztól és rendbe tettük a több száz méter hosszú kerítést. Idén március 10-én nyolc mázsát telepítettünk a 2-3 kilogrammos pontyokból, s ezt még többször megismételjük. Jelenleg húsz személy elszállásolására van lehetőség, de az igény remélt növekedtével tovább szeretnénk bővíteni – magyarázta a besenyőtelki vállalkozó.

Forgács Péter azt is elmondta, hogy sátras és lakókocsis megoldáson is gondolkodnak. A vendégeink kényelmét szolgálja a hűsítő medence, büfé, főzési lehetőség és játszótér. Közeli terveik között szerepel a konyha és az étkező felújítása is, amit ha befejeznek, már tudnak meleg ételt szolgálni a vendégeiknek. Erre azért van szükség, mert később helyet szeretnének adni céges horgászversenyeknek, osztálytalálkozóknak, főzőversenyeknek, esetleg esküvőknek.

A tó elsősorban a pecásoké. Forgács úr elégedetten mutatta az elmúlt hetek fogásairól szóló dokumentumokat, amelyek 10–20 kilogrammos pontyokról, amúrokról, harcsákról árulkodtak. Hozzátette: a horgászszövetség által a koronavírus okozta járványügyi helyzettel kapcsolatban kiadott állásfoglalást maximálisan betartják és betartatják.

Az alpolgármester szerint az új tulajdonos elődjéhez hasonlóan jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal. A napokban például 84 ezer forintot adományozott számukra. A pénz azt a keretet gyarapította, amelyből a nehéz helyzetben élőket támogathatják tartósélelmiszer-­csomagokkal. A gyakran pecázó helybéli, ifj. Vass Ferenc a Heolnak azt mondta, két-három hetente jár ide, ha lehet, a családdal. Burkolóként dolgozik, és itt piheni ki a munka fáradalmait, ez a kikapcsolódás helye. Szereti ezt a tájat. Legutóbbi fogása egy 10,50 kilogrammos tőponty volt.

Tóth István, aki az itteni önkormányzat dolgozója, elárulta, hogy pénteken este érkezett, és két-három napot tervez itt tölteni. Több éve jár ide, és elégedett a fogási sikerélményeivel is.