A Mi Hazánk nem ért egyet a plakátolással

Mint azt dr. Pápai Ákos elmondta, a plakáthelyeket lehetne más célra is használni.

– Többen jelezték nekünk, hogy nem értik, mi történik, olyan, mintha személyi kultuszt építene a polgármester – mondta el dr. Pápai Ákos, a Mi Hazánk Mozgalom megbízott Heves megyei elnöke a pénteki sajtótájékoztatóján, amelyet a Baktai úton található, Mirkóczki Ádámot ábrázoló óriásplakát előtt tartott.

– A városi televízióban és a lakossági fórumon köszönetet mondott az egrieknek, és a vírus elleni védekezésről is részletesen beszámolt. A köszönetnyilvánítás fontos, de ez most nem annak tűnik, hanem inkább egy kampánynak – fogalmazott dr. Pápai Ákos.

Kiemelte, hogy már túl vagyunk a bajon, az emberek már azt várnák, hogy ne a járvány alatt történtekkel foglalkozzon a városvezetés, hanem azzal, hogyan tudnánk újraindítani az életet. A plakáthelyeket lehetne más célra is használni.

– Továbbá úgy tűnik, mintha ez az egésszel csak el szeretnék fedni a Senator-ház eladása és Mirkóczki Zita volt alpolgármester leváltása körül kialakult helyzetet, és az ezekkel járó éles kritikákat – nyilatkozta a képviselő.