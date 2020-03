A monitoron keresztül látják is egymást a digitális oktatásban résztvevő diákok (videóval)

A kezdeti nehézségek után már gördülékenyen megy az oktatás.

A Tények kamerája előtt tartott digitális oktatást az egri Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Iskolájának egyik tanára. A diákok már az osztálytársaikat is látják a monitoron keresztül. Így ugyanúgy hallják is őket, mint a tanteremben – számolt be róla az Agria TV.

A gyerekek élvezték a rendhagyó matematika órát, a szülők pedig azt mondták: a kezdeti nehézségek után már gördülékenyen megy az oktatás.

