A mosodalánc rendhagyó meglepetése a gyerekeknek

Hétvégén gyermeknap, amelyre egy mosodalánc rendhagyó meglepetéssel készül.

A kicsik bevihetik kedvenc plüssállataikat, a mosodában pedig ingyenesen kitisztítják, megszárítják őket. Az üzletlánc két dologra szeretné az akcióval felhívni a figyelmet. Egyrészt arra, hogy bizony a plüssökre is ráfér időnként a mosás, mivel könnyen piszkolódnak, és így akár allergiát is okozhatnak. Másrészt a nehéz sorsú gyermekeket szeretnék támogatni, minden kimosott játék után száz forintot fordítanak erre a nemes célra. Ez az akció a bizonyíték, hogy bármilyen tevékenységből lehet jópofa jótékonysági ügyet kreálni, egy szimpla mosásból is, csak akarni kell.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock