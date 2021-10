A mozgásszegény életmód is károsítja a szemünket – vallja a gyöngyösi szemész főorvos

Október már ­tizenhatodik éve a látás hónapja. A kampány ideje alatt a ­kijelölt optikai ­szaküzletek ingyenes látás- és szem­üveg-ellenőrzést végeznek, szaktanácsadással szolgálnak legfontosabb érzékszervünk, a szemünk védelme érdekében.

A szemünk, látásunk általános állapota az utóbbi húsz évben nem változott. Erről dr. Sohler Béla, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház szemész főorvosa beszélt. Mint mondta, teljes a skála abban a tekintetben, mikor fordulunk orvoshoz.

– Van, aki az apró problémáival is felkeres, de akad, aki addig vár, amikor már nagyon nehéz, vagy egyáltalán nem lehet segíteni, és gyakorlatilag mindkét szemére megvakul. Régebben az idősebb életkorhoz kötődő betegségek voltak a legjellemzőbbek. Ilyen az éleslátás helyének öregkori elfajulása, illetve a szürke hályog.

Ez utóbbi ma már egyre fiatalabb korban jelentkezik, volt már huszonéves páciensem is.

A miértekre sok feltételezés létezik, de igazán jó magyarázat nincs. A mindennapos szembetegségek közé sorolhatók a kötőhártya-gyulladások és a munkahelyi balesetből adódó problémák – sorolta dr. Sohler Béla.

A főorvos kiemelte, hogy a látásproblémákat elsősorban a mozgásszegény életmód és a túlsúly okozza, illetve az ezekre rakódó civilizációs betegségek.

– A magas vérnyomás, a cukor- és az egyéb anyagcsere-betegségek említhetők elsősorban. Az elhízás mellett ezek olyan mértékű problémát okoznak, hogy a dohányzás látáskárosító hatása mára teljesen másodrendűvé vált hozzájuk képest. Tévhit, hogy a szemünkre nézve veszélyes a számítógép rendszeres használata, ezt az egyre terjedő otthoni munkavégzés és a távoktatás korszakában tudnunk kell. Itt az a probléma, hogy ha valaki fénytörési hibában szenved, és az nincs kijavítva, akkor hamar elfárad a szeme. Emellett, hosszú ideig a képernyőre meredve hajlamosak vagyunk a kelleténél kevesebbet pislogni. Életkortól függetlenül a szem felszíne pár óra alatt kiszárad, érdemes műkönnyet használni – fogalmazott dr. Sohler Béla.

Bobák Krisztina optometrista elmondta, a látás hónapjában ingyenesen ellenőrzik a látás élességét. Ez az objektív komputeres vizsgálatot, a páciens szubjektív bizonytalanságait kiküszöbölő, tesztjeles ábrás olvastatást, a mért értékek összevetését az esetleg meglévő szemüveg adataival, és a szaktanácsadást jelenti.

– Optometristaként a szem fénytörési hibáit határozom meg. A biomikroszkópos vizsgálat során gyakran kiderül a magas vérnyomás, a cukorbetegség, sőt daganat is. A sokakra jellemző kevés folyadékbevitel a szem szárazságát okozhatja. Ma már többet törődnek az emberek a látásukkal, kialakult a szemüvegviselés kultúrája – mondta Bobák Krisztina.

A szakember elmondta, a kontaktlencse nem divat kérdése. Fiataloknál a magas dioptria esetén javallott, vagy ha sportolnak. A középkorosztálynál a munkavégzés jellege is számít. Az egészségügyben például elkerülhető vele a szemüveg maszkhasználat miatti párásodása, és ma már vannak multifokális kontaktlencsék is. Az optometrista kiemelte, hogy az anyagi megfontolásból boltban vett, pár száz forintos szemüvegek folyamatos viselése látóélesség-károsodást is okozhat.