A múltidézés mellett már a jövőt is tervezik Petőfibányán

A település a hét végén ünnepelte alapításának hetvenedik, Lőrincitől való függetlenedésének pedig harmincadik évfordulóját.

Szép ünnepséggel emlékeztek meg a kettős évfordulóról, ám mielőtt tudósításunkat elkezdenénk, álljon itt egy kis történelmi áttekintés. A második világháborút követően a környékben fellelt lignitre alapozva Lőrinci déli részén megépítették a Mátravidéki Hőerőművet. Ennek ellátására nyílt a nagyközség északkeleti külterületén, az akkori Pernyepusztán a mélyművelésű bánya, amely köré hamarosan lakótelepet is emeltek. A településrészt az 1940-es évek végén Petőfibányának nevezték el. Ez az egyik apropója a mostani ünnepségnek. A másik pedig, hogy az 1980-as évek végén a bányászkolónia kezdeményezte az önállósodást, s törekvésük 1989-ben eredménnyel járt.

Konyha és kotrógép

Pénteken az ünnepség hivatalos részében Szabó Zsolt országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) és Juhászné Barkóczy Éva polgármester avatta fel a napokban elkészült óvodai konyhát, amelynek csaknem 70 milliós költségéhez az állam 40 millióval járult hozzá. Mint Szabó Zsolt fogalmazott: a beruházás célja, hogy segítse a jövő generációinak helyben maradását, hozzájáruljon a lakosság komfortérzetének növeléséhez, az oktatási intézményekben zajló tevékenység körülményeinek további javításához.

A vendégek ezt követően a hajdani Fény vendéglő melletti emlékparkba vonultak, ahol felállították a Petőfibányáért Egyesület által felújított kotrógépet az egykori Petőfi-altáró valamennyi dolgozójának emlékére. Juhász Péter egyesületi elnök személyes hangvételű beszédben emlékezett a község múltjára, felmenőikre, akik oroszlánrészt vállaltak identitásuk megteremtésében.

Ünnepelni és szeretni

– Nincs szebb dolog, mint ünnepelni. Meg vagyok győződve arról, hogy aki nem tud ünnepelni, az igazából nem is tud élni. Ünnepelni annyi, mint élni és szeretni – kezdte beszédét a művelődési házban Juhászné Barkóczy Éva. Köztudott, hogy a polgármester asszony az októberi önkormányzati választás után ebbéli minőségében már nem kíván részt venni a település vezetésében, így mondandójában összefoglalta az elmúlt harminc év eredményeit is. Kiemelte elődei, Fekete László és Papp István munkáját, majd megköszönte mindazok tevékenységét, akik hozzájárultak Petőfibánya fejlődéséhez. – A méltó folytatás egyben egy új kezdete is, ami ismét méltó lehet a folytatásra – zárta szavait.

A kultúrházat is ünnepelték

A polgármesteri beszédből egyébként az is kiderült, hogy nem is kettős, hanem hármas évfordulót ünnepelnek, hiszen éppen hatvanöt esztendővel ezelőtt adták át a telep impozáns – a korabeli építési stílusjegyeknek megfelelő, de gyönyörűen felújított – kultúrházát, amelyben napjainkban a községháza is működik.

Így az épület méltó kulisszát biztosított a bányászmúltat felidéző filmvetítésnek – az alkotások az 1950-es évek elején készültek –, valamint Szabó Zsolt parlamenti képviselő köszöntőjének, a díszpolgári címek átadásának és az ezt követő kulturális műsornak. Másnap, szombaton pedig fesztivál várta az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt.