A munkavédelem fontosságára hívták fel a figyelmet Egerben

Az egri nyílt napon az áldozatokról is megemlékeztek, elhangzott, hogy tavaly két halálos baleset történt Heves megyében munkavégzés közben. A megelőzés azért is fontos, mert tragédiából egyetlen eset is sok lenne...

Az egyik munkavállalót egy patakmeder tisztítása közben megcsípte egy darázs, ami allergiás reakciót okozott, és a beteg a hamar érkező orvosi segítség ellenére is elhunyt. A másik esetben egy raktárépület javítása során egy dolgozó a hullámpalával fedett tetőre lépett, ami nem bírta el a súlyát, és beszakadt. A férfi olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy belehalt. Ez a két eset végződött tragédiával munkavégzés közben tavaly, számolt be róla Veres Pál munkavédelmi szakmai koordinátor. Mindezt azon a munkavédelmi nyílt napon mondta el, melyet a munkáltatók, a munkavállalók, a munkavédelmi szakemberek, az érdekképviseleti szervek s a munkavédelmi képviselők részére tartottak a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A munkahelyi balesetek száma tavaly országos szinten enyhe emelkedést mutatott az egy évvel korábbi adatokhoz képest, és Heves megyében ugyancsak ez figyelhető meg, azonban a számok tükrében az látható, hogy a növekedés nem jelentős. – Tavaly 859 sérüléssel járó esemény történt a megyénkbeli foglalkoztatóknál. A múlt évben feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján két halállal végződő, illetve hét súlyos kimenetelű és négy csonkulásos munkahelyi balesetről számoltak be Hevesben, összességében 178 ilyen esetről – hangzott el a fórumon. Ez rosszabb a tavalyelőtti adatoknál, hiszen akkor csupán egy halálos balesetről, összesen pedig két súlyos, valamint hat csonkulásos eseményről készült jelentés – sorolta a szakértő. A súlyos, életveszélyes sérüléseket okozó bajok a feldolgozó- és építőiparban következnek be, de jellemzőek balesetek fémfeldolgozás és anyagmozgatás közben is. Elmondta, tavaly országosan 23 ezer 738 munkabaleset történt, ami másfél százalékkal haladja meg az előző évit. Ezek közül hetvenkilenc volt halálos, ugyanannyi, mint a megelőző esztendőben. Kilencen vesztették életüket a szállításban tevékenykedő munkavállalók közül, s hat mezőgazdasági, valamint négy erdőgazdasági dolgozó is életét vesztette hazánkban. Dr. Madarász Gyula, a Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának orvos tanácsadója szavai szerint lényegesen javulnak a foglalkoztatás körülményei. A munkaegészségügyi szaktevékenység terén több prevenciós eszközzel bír a hatóság, ezek közül is kiemelendő a munkakörnyezet javítása, illetve a folyamatos szűrés. – Új kihívásokkal is szembesülünk, ilyen az idősödő és a fogyatékkal élő munkavállalók számának növekedése. Fontos kiemelni a rehabilitációt is, hiszen fel kell karolni azokat, akik egy baleset után térnek vissza a munka világába – hangsúlyozta az orvos tanácsadó. Mindenhol probléma ugyanakkor az új foglalkozásokhoz kapcsolódó megbetegedések felismerése. Munkavállalók és munkáltatók ellenőrzése 2018-ban Ellenőrzött munkáltatók száma: 694 Szabálytalanságban érintett munkáltatók száma: 433 Ellenőrzött munkavállalók száma: 10 ezer 671 Szabálytalanságban érintett munkavállalók száma: 9 ezer 643 Súlyos szabálytalanságban érintett munkavállalók száma: 935