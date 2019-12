A műszaki cikkek a legnépszerűbb ajándékok Heves megyében

Bár még épp csak elkezdődött a december, már mindenhonnan zúdulnak ránk a karácsonyi ajándékötletek, válogathatunk a meglepetések között. Az elképzeléseinknek csak a pénztárcánk szab határt, na és az, hogy időben eljutunk-e a boltba. Megkezdődik a karácsonyi roham.

– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján december 6-a után indul a legnagyobb ajándékvásárlási roham, akkor tudatosul az emberekben, hogy néhány hét és itt a karácsony. Idén azt figyelhetjük meg, hogy már most nagyon sokan vannak, akik karácsonyi meglepetésnek valót keresnek, minden eddiginél nagyobb érdeklődésre számítunk a mosatni szezonban – mondta el Szőke István.

Az egri Agria Park bevásárlóközpont igazgatója hozzátette, idén érezhetően nagyobb volt a forgalmuk, ennek alapján számítanak élénkebb érdeklődésre az ünnepi időszakban is. Hozzátette, hogy sokan nem kész listával érkeznek a beszerzésre, hanem a helyszínen döntik el, hogy kinek mit vegyenek.

– Jobb mielőbb megvásárolni az elképzelt árucikkeket, nem pedig az utolsó pillanatra hagyni, mert mindig előfordul, hogy néhány népszerű termék elfogy, és nem tudják újratölteni a készleteket. Úgy látjuk, hogy a vásárlók a műszaki cikkeket, a számítástechnikához, okoskészülékekhez kapcsolódó termékeket favorizálják – tette hozzá.

Szőke István a két ünnep közötti forgalomnövekedésről is szólt. Mint kifejtette, sokan ilyenkor cserélik ki a valamilyen okból nem megfelelő ajándékukat, de az is gyakori, hogy akik pénzt kapnak, a két ünnep között szeretnének vásárolni belőle maguknak valamit. Kiemelte, hogy az ünnepek előtt nem, inkább azok után, januárban várhatók nagy leárazások, hiszen februárban már a tavaszi kollekciók kerülnek ki az üzletekbe.

Egy online vásárlói tér felmérése szerint az átlagos magyar internetező elsősorban a szűk családi körnek, tíz- és ötvenezer forint értékben ajándékoz, és csak néhány héttel karácsony előtt, leginkább a tömött üzletekben kezdi el a meglepetések beszerzését. A legtöbbjüknek azonban az ünnepek idején is fontos a környezetvédelem és a válaszadók körülbelül egyharmada használt portékákat is a fa alá tesz. A világhálón végzett másik vizsgálat szerint csaknem minden második ember még mindig plázákban és boltokban szerzi be a karácsonyfa alá valókat, de egyre népszerűbb az online vásárlás is.

Az eredmények arról is tanúskodnak, hogy ünnepi vásárokban rendkívül kevesen szoktak ajándékokat venni, emellett a saját készítésű, kézműves meglepetések is a lista végén kullognak.