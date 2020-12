A nagykövetség munkatársait képzik Gyöngyösön

Képzési megállapodást kötött az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége az IOSZIA Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A többek között Gyöngyösön, Egerben és Hevesen tevékenykedő cég szigorú és alapos kiválasztási folyamatot követően nyerte el a budapesti nagykövetség pályázatát.

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a hazai kiemelkedő képző cégek közül a megversenyeztetést követően minket választottak ki a legjobb, legkomplexebb képzőként az együttműködésre – fogalmazott Fülöp Henrik ügyvezető igazgató és intézményvezető. – A mi sikerünk egyaránt a térség sikere is. Hálás vagyok, és munkatársaimmal arra törekszünk, hogy minél jobban sikerüljön majd az együttműködés.

Az igazgató elmondta azt is, hogy nyílt, többlépcsős kiválasztási folyamat során, szakmai és minőségi szempontból is bizonyítaniuk kellett, a legnívósabb intézményekkel versenyeztek. Sokat nem árulhatott el az OKJ-s képzésekről, de azt megtudtuk, hogy a nagykövetség humán erőforrás munkatársai vesznek részt rajtuk. A jövő héten már indul az első, s jövőre is folytatódik a program.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock