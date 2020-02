A napi valósághoz igazították a jegyzői félfogadási időt a herédi térségben

A közelmúltban jött létre a három település közös önkormányzati hivatala. A döntés nyomán a jegyzőséget aljegyző felvételével szeretnék megerősíteni.

A kétezres lélekszámú Heréd, mint gesztor, valamint a nem egészen hatszáz fős Nagykökényes jó ideje megalakította már a közös önkormányzati hivatalt. Az elmúlt év végén csatlakozott ehhez a Hatvantól elszakadó, mintegy ezer lakosú Kerekharaszt is. A döntést az észszerűség diktálta, mivel a szakemberek szerint ez a működési forma a kisebb települések számára is pénzügyi biztonságot, stabil gazdálkodást jelent.

Mostanra azonban kiderült, hogy az együttműködésnek akadnak árnyoldalai is, például a jegyző jelenlétét illetően. A herédi képviselő-testület egyik tanácskozásán vetődött fel, hogy a gesztor községet esetleg hátrányosan érinthette a fúzió, mivel a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) szerint dr. Farkas Andrea ily módon már csak heti egy nap félfogadást tart Heréden, egyet pedig Kerekharaszton, a többit Nagykökényesen. Dr. Farkas Andrea a jegyzőkönyv tanúsága szerint erre azt válaszolta: mindez azért alakult így, mert amíg Heréden főállású polgármester vezeti a települést, addig Nagykökényesen nem, továbbá utóbbi helyen csupán egyetlen ügyintéző viszi a hivatali teendőket, ami „nem szerencsés dolog”. Mindez azonban nem megy a herédi ügyek rovására, mert ő (mármint a jegyző – A szerk.) akár munkaidőn túl is dolgozik, hogy a helyi ügyek is rendben menjenek. Vagyis a valósághoz igazította a munkarendet – tette hozzá.

Szavait a Heol kérdésére Ilkó-Tóth András polgármester is alátámasztotta. Közölte: száztíz napja vezeti az önkormányzatot, s ez idő alatt minden munkanapon találkozott hivatalában a jegyzővel, aki szerinte lelkiismeretes, teljes körű munkát végez.

Mint fentebb írtuk, az SZMSZ Kerekharaszt számára is egyetlen olyan napot biztosít, amikor a jegyző az ottani hivatalban látja el a félfogadást. A községben Szabó Ádám polgármester – Besszer Andrásné nagykökényesi kollégájával ellentétben – nem társadalmi megbízatásban látja el feladatát, ám ott is indokolt lenne megoldást találni a felvetésre. Ezt egy aljegyző munkába állításával szeretnék orvosolni, s az állás betöltésére már ki is írták a pályázatot. A leendő aljegyző Kerekharaszton végezné teendőit, de mindhárom érintett településen helyettesíti majd a jegyzőt. Szabó Ádám érdeklődésünkre elmondta: bízik benne, hogy eredményes lesz a pályázat.

Az említett ülésen felvetődött az is, hogy a járási hivatal módosította az ügysegéd jelenléti idejét: a korábbi heti két órányi időtartamot kéthetente egy órára változtatták, vagyis a „kihelyezett kormányablak” az eddigiekhez képest negyedannyi időtartamra áll a lakosság rendelkezésére.