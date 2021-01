A nők kedvezményes nyugdíja idén is jár

Az idén is folytatódik a Nők 40 elnevezésű program, vagyis korábban elmehetnek nyugdíjba azok a nők, akiknek negyven év jogosultsági idejük van. Nekik nem kell megvárniuk, amíg elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt.

A Miniszterelnökség néhány napja kiadott közleményében megerősítette, hogy folytatódik a Nők 40 nevű program.

Az állam is elismeri azt az erőfeszítést, amelyet a nők életük során a családban és a munkahelyükön párhuzamosan nyújtottak. Teljes értékű nyugdíj folyósítása mellett is együtt lehetnek az unokáikkal, a családdal és akár az idős családtagok ápolásában is segítséget tudnak nyújtani. Az elmúlt esztendőtől további előnyt jelent az, hogy a nyugdíj melletti keresőtevékenységgel szerzett jövedelem járulékmentessé vált, így idejük, energiájuk, szükségük szerint dolgozhatnak a versenyszférában is. A program népszerűségét jól mutatja, hogy a bejelentés szerint, évente átlagosan 27 ezer nő él a lehetőséggel, amit 2011-es bevezetése óta közel 298 ezren vettek igénybe.

A legfontosabb tudnivaló a programról, hogy a kedvezményes nyugdíj eléréséhez szükséges negyven év jogosultsági idő nem azonos a szolgálati idővel. A jogosultsági időbe ugyanis nemcsak a munkában töltött szolgálati idő számít bele, hanem a gyermekneveléssel töltött évek sora is.

Két feltételnek kell ezen a téren egyszerre teljesülnie. A negyven év jogosultsági idő megléte mellett is mindenképpen meg kell lenni 32 év munkában töltött szolgálati időnek. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb nyolc évet lehet a gyermeknevelés idejéből beszámítani, de a sokgyermekes anyák esetében többet.

A kompolti Heidrich Mária azt tervezi, hogy élni fog a lehetőséggel. – Több mint húsz éve dolgozom három műszakos munkarendben. A hétvégéket is gyakran munkával kellett töltenem, a szabadságok legtöbbször arra mentek el, hogy az ünnepek egy része alatt otthon lehessek. Most már nagyon fáradok, szeretnék mielőbb pihenni. Sajnos, a jogosultsági időm azért nincs még meg, mert az eltelt évek alatt munkanélküli is voltam – mondta Heidrich Mária.

A káli Mátrai Ilonának tavaly sikerült pontot tennie a folyamat végére. – A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tájékoztató adatokat küldött a jogosultsági időm állásáról – részletezte. – Arról, hogy lehetőségem legyen az esetleges hiánypótlások benyújtására. Ezt követően egy végleges határozatot kaptam, ami napra pontosan megállapította a kedvezményes nyugdíjhoz még szükséges időt. Magunktól elég nehéz kiszámolni, hiszen nemcsak a munkanélküli időszakok, de az ápolási idő, vagy az egyébként szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő sem vehető figyelembe. A határozatban megállapított dátum előtt pár nappal a legtanácsosabb beadni a kérelmet a nyugdíjfolyósítónak. Ez valójában nem ingyen kapott nyugdíj, nagyon sokat kellett dolgozni azért, hogy a jogosultsági idő meglegyen. Nekem az volt a szerencsém, hogy a diplomáimat munka mellett, levelező tagozaton szereztem, így az is beszámítható volt – összegezte Mátrai Ilona.

A központi költségvetésben a Nők 40 programra ebben az évben is jelentős összeget, 302 milliárd forintot különített el a kormány. A nők kedvezményes öregségi nyugdíjának részletes szabályai a Magyar Államkincstár honlapján olvashatók.