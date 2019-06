A nosztalgia hozta Egerbe a volt honvéd gimnázium diákjait

Durrogtak a fegyverek, repült a csatacsillag a tartalékosok szervezete és a honvéd sportegyesület által rendezett családi napon, ahol csaknem mindenki próbára tette magát.

A pöttöm kislány, ­Koós Kincső rövid gondolkodás után árulta csak el a Polányi Petrával és Naszvaldi Csengével közösen választott nevet.

– Pecseki csapat – mondta, miközben versengő társait figyelte.

Petra éppen egy íjjal bajlódott, nehezen tudta kifeszíteni a húrt, a nyílvessző sem állt irányba. Szerencsére az Egri Vitézlő Oskola gyakorlott íjásza, Mosóczy Miklós türelmesen okította a helyes fogásra. A verpeléti lány így esett át a „tűzkeresztségen”, miután egri társaival együtt először vette kezébe a sajátos fegyvert. A három lány azon a családi sportnapon versenyzett, amelyet a MATASZ Heves Megyei Szervezete és az Egri Honvéd Sportegyesület rendezett.

– Csaknem száz résztvevőt regisztráltunk, többségük csapatban vagy egyéni versenyzőként rajthoz is állt – mondta Munkácsi Sándor tartalékos ezredes, a szervezet megyei elnöke.

Az egykori hivatásos katonák, az önkéntes területi és műveleti tartalékosok, a szimpatizáns civilek különböző fegyverekkel tartottak célra, kézigránátot és csatacsillagot dobtak, hogy összemérjék ügyességüket. Ezúttal is beneveztek a versenybe a német partnerszervezet tagjai is, akik ezt megelőzően felkeresték a Hősök temetőjét és a Hősök kertjét, ahol főhajtással és koszorúzással tisztelegtek a két világháborúban elesett katonaelődök emléke előtt.

Az Unterfranken megyei tartalékosok az idén is meghirdették azt a több sportágat érintő felmérést, amelynek a résztvevői az elvárt szint teljesítése esetén átvehetik majd a Német–Osztrák Olimpiai Bizottság sportjelvényét. Erre most több mint tízen vállalkoztak, s tették próbára magukat az úszástól kedve a futásig bezárólag. Az egyik résztvevő egyedi mezben állt rajthoz: „Azért futok, mert imádom a töltött káposztát” – hirdette a felirat.

– Miután tényleg imádok futni, s nagyon szeretem a töltött káposztát, a barátaim erre az alkalomra megleptek ezzel a pólóval – adta a szöveg magyarázatát Jónás Ádám, aki végül is remekül futott, a kedvenc étele viszont most nem került az asztalra.

Voltak ugyanakkor, akiket a versengés izgalmán kívül a nosztalgia hozott el a Kossuth Zsuzsa középiskola sportpályáira. A Dabasról érkezett Hashimoto Julianna 2003-ban, a Lenkey János Honvéd Gimnázium utolsó évfolyamán végzett.

– Szép emlékeim vannak a diákévekről – mondta, majd a légpisztolyos lőállásba lépett. – Hát, volt már jobb találati arányom is – nézegette később a lőlapját.

Szűcs István viszont a legelsőként indított osztályában tanult. A jelenleg autópálya-rendőrként szolgáló egykori diák most ugyan nem tudott eljönni, de a felesége és a három közül két gyereke, Benedek és Luca képviselte a káli családot. A 12 éves Benedek most első alkalommal jelentkezett a versenyre, egyéni indulóként főként a lövészetet várta. Míg a kétéves Luca elüldögélt a csatacsillag-dobáshoz használt falovon, s nagyokat szaladgált a jókora füves részen, Benedek türelmesen végigjárta a helyszíneket. Komoly lövészként tartotta célra a légpuskát, s eresztett tíz lövedéket a céltáblába. A találatok értékelésekor kiderült, hogy harmincöt köregységet teljesített.

– Lehetett volna jobb is – ingatta szőke fejét a kilyukasztott lőlap láttán.

A családi napon azok is találtak elfoglaltságot maguknak, akik nem neveztek be a versenyre. Akiket érdekeltek a különböző fegyverek, azok a kezükbe vehették, szétszedhették és összerakhatták őket, de részt vehettek például egészségügyi tanácsadáson is. Szinte egész nap egymást érték a kíváncsiskodók az Egri Airsoft Sportegyesület (EASE)„portáján”, ahol fegyverbemutató és lövészet várta a közönséget.

– Szeretnénk népszerűsíteni magunkat, s természetesen minél több fiatalt megnyerni ennek a honvédelmi sportágnak – árulta el a jövetelük fő célját Lovász Zsolt, a tíz éve alakult egyesület elnöke. Mint elmondta, a jelenleg negyvenöt fős tagság rendszeresen szituációs lövészetet, illetve ugyancsak szituációs katonai gyakorlatot tart az eredetihez megszólalásig hasonló fegyverekkel.