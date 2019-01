A nyugodt falu szépen fejlődik, lesz park, egészségház, program

Élelmiszerboltból öt ­üzemel a településen, de van vendéglője, patikája, nyolcosztályos általános ­iskolája, körzeti megbízottja, egy népszerű óvodája és egy vízimalma is, pedig a falucska alig ezeregyszáz lelkes.

Jászárokszállás felől a faluba érkezve bal oldalon a rendezett buszmegállóban többen is várakoznak, mögöttük egy szépen felújított épületen tábla jelzi: élelmiszerbolt és vendéglő is található itt. Nagy Józsefné is a buszra vár, szóba elegyedünk. Azt mondja, nagyon fejlődik a település.

– Van itt minden kérem, bolt, gyógyszertár, szép kultúrház, étkezde. Én már hetvenöt éve élek itt, de el nem mentem volna innen soha! Régebben szegényebb volt a falu, de most nagyon belehúztak, volt egy régi malom, most azt is megvette az önkormányzat, azt mondják kiállítóterem lesz, vagy ilyesmi – hadarja ami eszébe jut.

Amikor arról érdeklődöm, milyen munkalehetőség van, erre egyből rávágja, hogy Jászárokszállásra járnak át innen az emberek. Közben megérkezik a busz, de még hozzáteszi, hogy régen a bélüzemben dolgozott, mint sokan, mert az ittenieknek a termelőszövetkezet nagyon jó munkaadója volt.

Továbbsétálunk. A körzeti megbízott távolról figyel bennünket. Hiába, idegenek vagyunk. Kovács Ferenc zászlós kilenc éve vigyázza itt a rendet.

– Szívesen elviszem magukat a polgármesterhez – mondja, miután kiderül, miért is jöttünk a faluba, ám ha már összetalálkoztunk, tőle is megkérdezzük, hogy milyen hely ez a Visznek?

– Nagyon nyugodt. A térségben az egyik legjobb – állítja, hozzátéve, hogy itt nincs rendbontás, a fővárosi szolgálata után költözött ide és alapított családot, de nem is vágyik vissza.

Elköszönünk. A kocsmát keressük, de kiderül, itt nincs, ugyanis a vendéglő – amely menüztetés mellett á la ­carte is kiszolgálja a vendégeket – ad helyet az ivónak, amely inkább egy kulturált találkozóhely.

A település vezetője a hivatalban fogad, amely ránézésre tetszetős épület, ám a külsejére már ráférne a felújítás. Nem sokkal később ki is derül, hogy pályázatból még az idén elkészül a helyiség energetikai korszerűsítése. Fodor János azt mondja, most az egészségház is épül, ahol majd a háziorvos mellett a védőnő és – reményeik szerint – egy fogorvos is rendel majd.

– Tíz éve halt meg a község körzeti doktora, azóta nem találunk állandót, de mindennap van rendelés, mert helyettesítéssel megoldható, pedig még szolgálati lakást is biztosítanának, ha jönne valaki.

A másik épp folyamatban lévő projektről is beszél, amely a falu határában az egykor náddal benőtt területet rendezését illeti. Ide egy tavacskát is kiépítenek pihenőparkkal, de persze ezeket mind pályázati pénzekből, nyomatékosítja.

– Ez egy szegény önkormányzat – jelenti ki –, de nem akarok panaszkodni. Mi vagyunk a legnagyobb munkaadó a faluban, amely most olyan ezeregyszáz lakosú, de azért vannak mostanában betelepülők. Annak nagyon örülök, hogy fiatal, kisgyermekes családok telepednek itt le. A két kilométerrel távolabbi jászárokszállási ipari parkban pedig mindenki talál munkát. Nálunk alig van munkanélküliség, közmunkásunk sincs már szinte, pedig korábban nagyon jó kis csapat állt össze.

Elmeséli, hogy az emberekkel járdákat újítottak meg, a temető környékét rendezték, térköveztek is….

– Amúgy most jut eszembe, hogy volt idén három biciklilopás, na az olyan közfelháborodást keltett, mintha gyilkosság történt volna a faluban, de nem lett meg a tolvaj, mert átutazó lehetett – vág közbe egy korábbi kérdésemre reagálva a közbiztonságról, majd hozzáteszi, hogy kamerarendszert is fejlesztenének a közeljövőben.

Megtudom azt is, hogy kilencedik éve áll a falu élén és több nagyobb beruházást is véghezvittek az eltelt időszakban, egyebek között sportpályát alakítottak ki, felújították a kultúrház épületét, játszóteret építettek, utakat korszerűsítettek.

– Idén is lesz mit csinálni, mert egy negyvenmillió forintos projektet nyertünk, amely a közösségi élet felpezsdítését célozza. Nem lesz könnyű feladat, nehéz a lakosokat kimozdítani. Az önkormányzat nemrég megvette az egykori itt működő vízimalom épületét, amellyel nagy terveink vannak, jöjjenek nézzük meg! – invitál.

Mielőtt a falu szélére autóznánk a közeli óvodába még benézünk. Tari Gáborné fogad bennünket, aki negyven éve óvónő és 1983-tól dolgozik a falu óvodájában.

– Mindig is két csoport volt itt, most negyvenhat gyermek jár ide, sokan a szomszédos falvakból, mert igen népszerű az óvodánk és saját konyhánk is van – hívja fel a figyelmet.

Átsétálunk a másik épületbe, ahol Hagymásyné Rankasz Zsuzsanna felel a jó illatokért. A szakácsnő a nagy fazék mellől szerényen nyilatkozik, de megtudom, hogy gyakran főz nagyobb rendezvényekre és a házias ízeket édesanyjától tanulta. Amikor azonban a helyi ételekről kérdezem megered a nyelve és a hozzávalókkal együtt sorolja, hogy a savanyú máj, a nagyhaluska-leves is hamisítatlan viszneki fogás.

Ismét útra kelünk. Miközben a faluban autózunk, több élelmiszerboltot is látunk, mondja is nevetve a polgármester: – Öt van itt és mindegyik megél, bár nem is értem hogyan!?

A falu határában a kőhíd szomszédságában álló parasztházhoz tartunk, amely egykor sűrűn látogatott porta volt a településen.

– A megye, de talán az ország utolsó vízimolnárja volt az apám – állítja Horváth Zsuzsanna, aki a szemközti épületből a kutyaugatásra jött ki. Ha pedig már itt van, készségesen körbevezet a malomban és mesél is a régmúltról. Foszladozó moziplakátok szúrnak szemet a falon.

– Mozigépész is volt apám, az is működött a faluban. Amikor épp ott dolgozott, akkor mi, gyerekek vettük át a terményt. Csak azt kellett ráírni, hogy hányas számban lakik aki hozta, aztán apám már tudta milyenre kell őrölni – lendül bele a beszédbe Zsuzsa néni.

Meséli, gyerekként még háromméteres vízben is fürdött a ház mögött folyó patakban, mert akkoriban fel volt duzzasztva a víz, ám egy rendelet miatt aztán ki kellett a patakárkot szélesíteni. A vízimalom is megszűnt később átálltak elektromos gépre, de utána is sokáig működött még az üzem.