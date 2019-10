A pálosok életét is bemutatja a most épülő tanösvény

Csaknem kétszázmillió forintos pályázati támogatásból épül fogadó és kerékpárúttal egybekötött tanösvény Pálosvörösmarton, amellyel a környéken a vallási turizmust is fellendítenék.

Az önkormányzat 195 millió forintos uniós támogatást nyert A pálosok útján tematikus tanösvény című pályázatával, amelynek kivitelezési munkáit már megkezdték a településen – tájékoztatta portálunknak Kiss Petra Dóra. A projektért felelős menedzser hozzátette, fogadót, pihenőparkot, gyalogos- és kerékpárutat is építenek.

– A helységben a bakancsos túrázóknak alakítják ki az ösvényt, amelynek egyik kiindulópontja az úgynevezett Hollókő szikla lesz, és a gyalogút érinti majd a helyi Mária parkot, ahonnan egy kétszintes fogadóközpontba érkezhetnek a látogatók. Az új fogadóban a tervek szerint nemcsak vendéglátóhelyet, kávézót alakítanak ki, hanem ajándékboltot is nyitnak, ahol a helyi kézművesek termékeket árulják majd. A fogadóban állandó és időszakos tárlatokat rendeznének, valamint bemutatnák a település hagyományait, értékeit is. A tanösvényen végighaladó turisták pedig információs táblák segítségével tájékozódhatnak majd és nyerhetnek bepillantást a valamikor itt élt pálos szerzetesek életébe. A köztes pihenőhelyeken nyársalási és főzési lehetőséget is biztosítanak a kirándulók számára. A beruházáshoz szükséges munkaterületet átadták, az építkezések jelenleg is zajlanak, a fogadó és a tanösvény kialakítása is elkezdődött – tudatta a projektmenedzser, hozzátéve, hogy a tervek szerint 2020 tavaszára be is fejeződnek a munkálatok.

Megtudtuk, hogy a tanösvény egy pihenőparkkal ér véget, amely a jövőben különböző rendezvények helyszínéül szolgálhatna. Ezek mellé játszóteret, úgynevezett mezítlábas parkot is kialakítanak majd, valamint a Mátra kőzeteinek bemutatására szolgáló szabadtéri kiállítást is nyitnának. Ezen bemutatják a régen itt élt kőfaragók munkáit. A turisztikai beruházástól az önkormányzat a vallási turizmus fellendülését, még több kirándulót és kerékpárost vár a környékre.

A település múltja szorosan összefonódik a pálos rendi szerzetesekkel. A rend templomát és kolostorát 1334-ben építették, és az egyik legnagyobb volt az akkori Magyarországon. Fénykorában közel száz pálos atya és laikus testvér élt a kolostorban. A Mária parkban egy domborművet is elhelyeztek néhány éve, amely a remete Szent Pál életét mutatja be, illetve láthatják az ideérkezők Boldog Özséb szobrát is, aki a szerzetesrend alapításáról ismert.

Az emlékükre minden évben szabadtéri misét is tartanak a parkban. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy kolostort és zarándokszállást is létesítenek, a falu központjában már évek óta áll egy kihasználatlan ingatlan, amely alkalmas erre. A tervek elkészültek, ám pályázati támogatás híján ennek megvalósítása még várat magára.