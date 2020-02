A parádi víz megint csodát tett: Benedekért hálásak a szülők

A Jászságban élő fiatal pár megható üzenettel köszönte meg a Parádfürdői Állami Kórház személyzetének a segítséget. A szeretetteljes figyelemnek, a szakértelemnek és a vasas-timsós kezelésnek is köszönhető, hogy immár féléves kisfiuk, Benedek megérkezhetett a családba.

A Jászságban élő fiatal párnak többéves küzdelem után fél éve született meg az első, egészséges kisbabája, Benedek. A szülők nemrégiben köszönték meg a Parádfürdői Állami Kórház személyzetének a segítséget.

A boldog édesanya 2018 májusában vette igénybe a parádfürdői kórház speciális vasas-timsós gyógyvizes fürdőkúráját és komplex nőgyógyászati kezeléscsomagját, hogy nagyobb eséllyel foganhasson meg a ­kisbabája. A kúra hatásos volt, és az ezt követő IVF-beavatkozás – lombikbébi-kezelés – segítségével létre is jött a remélt terhesség, aminek köszönhetően Benedek egészségesen megszületett tavaly júniusban. A babát váró párok idén februártól újabb segítséget is kapnak.

Nagy örömmel fogadták a parádfürdői kórházban január elején azt a jászsági településről érkezett levelet, amit egy fiatal pár küldött a gyógyítóknak, hálájuk jeléül. A kórház bejegyzése szerint a boldog édesanya 2018 májusában vette igénybe a parádfürdői kórház speciális vasas-timsós gyógyvizes fürdőkúráját és komplex nőgyógyászati kezeléscsomagját, hogy nagyobb eséllyel foganhasson meg a kisbabája.

A kúra hatásosnak bizonyult, és az ezt követő IVF-beavatkozás – lombikbébi kezelés – segítségével létre is jött a remélt terhesség, aminek köszönhetően Benedek egészségesen megszületett tavaly júniusban. A most féléves kisfiú szépen cseperedik. A kórháznak a róla készült fotót is megküldte az anyuka köszönete és öröme jeléül. Az intézmény kommunikációs munkatársától, Szabó Katalintól megtudtuk, a család nem szeretne a nyilvánosság kereszttüzébe kerülni, ám ahhoz hozzájárultak, hogy egészséges kisfiukat, Benedeket megmutassuk olvasóinknak, arra buzdítva a gyermeket váró családokat, hogy bízzanak a parádfürdői csodában és éljenek a lehetőséggel. Úgy vélik, a régóta babát váró és tervező famíliáknak minden lehetőséget meg kell ragadniuk a sikerhez. Parádfürdőn ehhez a küzdelemhez kaphatnak hathatós segítséget.

Sajnos, manapság egyre többen küzdenek azzal: hosszú hónapok, évek telnek el anélkül, hogy pozitív terhességi tesztnek örülhetnének. A meddőségnek számos oka van, amelyek közül a legtöbb orvosolható. Portálunkon többször is írtunk arról, hogy a Parádfürdői Állami Kórházban a különleges összetételű vasas-timsós gyógyvíz a hölgyek reménye lehet a meddőség bizonyos formáinak gyógykezelésében. Az intézményben 2012 óta alkalmazzák a kúrát jelenlegi formájában: orvosi, gyógyszeres, gyógyvizes kezelés, dietetika, mentálhigiéné, mozgásterápia, stresszmentes környezet. Azóta pedig számos pozitív visszajelzés érkezett hozzájuk. Nem csak magyar anyukák mondtak köszönetet az elmúlt években, hiszen Kazahsztánból és Azerbajdzsánból is kaptak olyan fotót, amelyen a pár boldogan tartja karjaiban várva várt újszülött gyermekét.

A vasas-timsós gyógyvíz jótékony hatásait már a XVIII. században is ismerték, kúraszerű alkalmazása csökkenti például a kismedencei fájdalmat és növeli a vérbőséget. Összetétele és előállítása is egyedülálló, hiszen kőzet áztatásával nyerik az egyes nőgyógyászati betegségek és a meddőség kezelésére is alkalmas vizet. A várva várt eredmény eléréséhez nem csupán a gyógyvíz hatására építenek, az ülőfürdő-kezeléseket minden esetben kiegészítik iszapkezeléssel és gyógytornával is.

A meddőség hátterében gyakran a stressz, a túlsúly vagy épp a dohányázás áll, így a háromhetes kórházi ápolás során egyénre szabott életmód-tanácsadás és nyugodt környezet várja az érdeklődőket. Fontos hangsúlyozni, hogy a gyógyvizes kezelés a meddőség és más nőgyógyászati problémák esetében sem helyettesíti a gyógyszerest, és az esetleges műtéti beavatkozást sem, de segítheti azok pozitív kimenetelét. Így például – az eddigi tapasztalatok alapján – a lombikbébi-beavatkozások előkészítésére is kiválóan alkalmas. A Magyarországon egyedülálló, az OEP által is finanszírozott kúra igénybevételéhez minden esetben szakorvosi beutaló szükséges. Ezután kezdődhet el annak felmérése, nincs-e a páciensnek olyan betegsége, amely kizárja a kezelést. Parád egyike megyénk hivatalos gyógyhelyeinek, így a csend, a tiszta levegő, a nyugalom már eleve adott. Ehhez társulnak a már említett speciális kezelések.

Idén februártól már komoly állami segítséget is kapnak a párok A Magyar Közlöny január 30-i számában jelent meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete egyes egészségbiztosítási tárgyú rendeletek módosításáról. Ezek teszik lehetővé azt, hogy a nemrég állami tulajdonba vett meddőségi központok, s a meddőségi kezeléseket végző kórházak, valamint egyetemi klinikák a hozzájuk forduló párok számára korlátozás nélkül ingyenesen végezzék el a vizsgálatokat, a szűrést, továbbá a beültetést. A Nemzeti Humán Reprodukciós Program végrehajtásáról szóló kormányhatározat a kezelések támogatására 4,39 milliárd, a gyógyszerekre 1,59 milliárd forintot irányoz elő. Hazánkban ezekre a beavatkozásokra hivatalosan tíz nagy múltú intézményben van lehetőség.

Tíz helyszínen várják jelenleg a reménykedő házasokat

A februárban a Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében a következő intézetek végezhetnek ingyenes és korlátozás nélküli meddőségi kezeléseket:

– a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

– a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

– a Debreceni Egyetem Klinikai Központ

– a Pécsi Tudományegyetem

– a Semmelweis Egyetem

– a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

– a Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.

– a Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft., Budapest

–a Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft., Tapolca

– a Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft., Budapest