A parkolási problémákat is megvitatták az egri közmeghallgatáson

Közmeghallgatást tartott ma délután négy órától az egri önkormányzat.

17.14

Radó István a Média Eger Kft. által készített Egri Magazinról beszélt.

– Az olvasható Egri Magazinra szeretnék javaslatot tenni. Érthetően olvasni nehéz és ebben segít a nyomdász. Szakirányú végzettségem van ezen a területen – fogalmazott. Hozzátette, hogy tipográfiai szempontból nem olvasóbarát a magazin.

– Egerbe is kezdi belopni magát a kiskirályok és gazdag vállalkozók csapata – mondta az egri Szíki Károly.

Arról is érdeklődött, hogy miért nem játszott egész nyáron az egri színház, hiszen országszerte így tettek a teátrumok.

Mirkóczki Ádám megköszönte az észrevételeket.

Császár Zoltán elmondta, tudja, hogy Szíki Károlynak szívügye a téma, amelyről szólt, s a hazaszeretet vezérli.

– Az Egri Magazin az utóbbi időben sokat fejlődött. Fokozatosan növi ki magát, emelkedik a színvonal – reagált.

17.00

Szabó Sándor szintén a Szépasszony-völgyi témában beszélt.

– Én vagyok az, aki összehívta a pincetulajdonosokat. Ez az ügy zártkert tulajdonosokat is érint. Mi keressük az igazunkat. A törvény úgy szól, ha egy teleknek nincs közvetlen útkapcsolata, akkor a szomszédnak tűrnie kell az átjárást. Ez egy 7726 helyrajzi számú út ami önkormányzati vagyon volt. Lehet, hogy most nincs a térképen, de akkor hová tűnt róla? Valaki eladta. Itt valaki hibázott. A rendezési terv is utat hoz. Arra hivatkoznak, hogy nincs elég pénz. Ha a hivatal hibázott, akkor hozza is helyre. Amikor Kacsó János főépítész ott járt, azt mondta, hogy ez szabálysértés és a kerítést le kell bontatni, de azóta sem történt semmi – zárta szavait felindultan.

– Az elmúlt húsz évben azt az utat senki nem adta el és nem is volt út. Ez egy örökölt állapot. Nem mi vagyunk azok, akik ezt meg tudják oldani – válaszolt a polgármester.

Dr. Bánhidy Péter jegyző elmondta, a birtokvédelem feltételei nem állnak fönn.

16.50

Dr. Vass Miklós a Szépasszony-völgyi hármas pincesor úthasználati problémáiról beszélt.

– A volt lovastanyát megvásárló tulajdonos minden előzetes jelzés nélkül lezárta. Nehéz körülmények között zajlott le ez a szüret. Szolgalmi jog van bejegyezve a telkekre köthetően, ez addig nem szüntethető meg, még a bevezetéskori helyzet fennáll. Ez közel száz éve így van, tehát az útlezárás jogtalan állapot. A legfelső pincesor nagy nehézségek árán közelíthető meg – részletezte a helyzetet.

A másik lehetőség, hogy birtokvédelmet kérnek a telektulajdonosok, hiszen birtokuk használatában jelentősen akadályozzák őket.

– Sajnos jogilag az önkormányzat nem sok dolgot tehet. Sajnos ez nem útként van bejegyezve, hanem csapadékvíz elvezetésre van szolgalmi jog. Magántulajdon, így nem bontathatunk el semmiféle építményt. Kisajátítással vásárolhatnánk meg a területet és akkor ki kellene építenünk az utat, ez azonban sok tíz millió forintba kerülne. Ha a tulajdonosok mindegyike kifejezi szándékát talán lehet mit tenni. Sajnos jogilag ez nem birtokvédelmi kérdés.

Császár Zoltán elmondta, a főépítésszel és a pincetulajdonosokkal jártak a helyszínen ám megjelent a rendőrség és igazoltatták őket. Elmondta, hogy nem tehetnek semmit az ügyben jogilag.

16.34

Kozma József Jankovics utcai lakos az átmenő forgalom és a parkolás témájáról beszélt.

– Óriási itt a forgalom, műszakilag nem felel meg az átmenő forgalomnak. Egy oldalon van járda, az is keskeny. A gyerekotthonnál forgalomlassító épült, szeretnénk, ha ebből még egyet telepítenének. Sajnos nem tartják be az óránként 30 kilométeres sebességkorlátozást. Néhány éve a környékünkön várakozni tilos övezetet vezettek be. A kórház közelsége és a parkolóövezet vége miatt még mindig sokan parkolnak itt napokig – részletezte.

Javasolta, hogy a Cifrakapu térnél parkolót alakítsanak ki. Illetve a Cifrakapu utca és a Tetemvár környékén egy törmeléklerakót is azzá lehetne alakítani. A rendszám díjakkal kapcsolatban elmondta, hogy szerinte azzal a környéken élőket büntetik.

– A felvetett problémákat ismerjük. Azt hadd szögezzem le, hogy az első rendszám háromezer forint, a második négyezer és a változó rendszám díja a magas, negyvenezer forintos összeg, amiről ön beszél. Sajnos ez egy folyamatos harc, ha XXI. század – válaszolt Mirkóczki Ádám.

Juhász Ádám (Fidesz-KDNP) jelezte, sok panasz érkezett hozzá is a változó rendszámok miatt. Szerinte más megoldást kellene találni. Mirkóczki Ádám elmondta, sajnos a sofőrök sokszor visszaélnek a lehetőségekkel. A pandémia alatti ingyenes parkolás során is óriási káosz alakult ki. Kérte, ha valaki jó megoldást tudna, akkor jelezze.

16.20

Egy egri férfi az utak állapotáról, a járdákról, a bicikliutakról és a parkolási helyzetről beszélt.

– Rettenetesen nagy kátyúk vannak. A Lajosvárosban új aknafedeleket tettek le, Ezek megvannak süllyesztve, amikor a kamionok belemennek, az óriási zajjal jár. Egy ilyen részen lakom, borzasztóan kellemetlen és zavaró. A 25-ös úton az Obitól felfelé egy sávot végig elfoglalnak a parkoló autók. Nem értem, miért parkolhatnak ott. Komoly balesetek is történnek ott. Szeretném, ha gyalogos átkelőhelyet létesülne a Kistályai úton, a ZF környékén, műszakváltáskor nagyon veszélyes átmenni ott az úton. A Bazilika feletti zebránál pedig a csúcs időszakban is folyamatosan mennek át a zebrán. A Vincellériskola utcai járda pedig rettenetes állapotban van, előbb-utóbb balesetet fog szenvedni valaki. A Mátyás király úton a Volán telepig is parkoló autók állják el az utat – részletezte Vankó László.

Mirkóczki Ádám polgármester reagált a fentiekre.

– Nehéz azzal egy önkormányzatnak mit kezdeni, hogy három év alatt ötezerrel nőtt a gépjárművek száma a városban. Harmincezer autó után fizetnek itt gépjárműadót, az ingázókkal együtt félszázezer autó lehet forgalomban naponta. Ehhez jönnek még a tömegközlekedés járatai. Sokat lehet javítani szigorú szabályokkal, de az alap probléma megmarad, ami ebből és a földrajzi helyzetéből adódik. A nyári turista szezon még ettől is forgalmasabb. Az említett főforgalmi utak a közútkezelőhöz tartoznak. Annyit tudunk tenni, hogy a panaszokat jelezzük nekik. A Kistályai úti gyalogosátkelő régi probléma, kezdeményeztük már, sajnos nem egyik pillanatról a másikra megy és meglepően sok pénzbe kerül.

Bódi Zsolt (Fidesz-KDNP) elmondta, felnémeten parkolási tilalmat vezetnek be, de ezt csak szakaszosan tehetik meg, hogy ne legyen káosz.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap