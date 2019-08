A Pedagógia Kar a legnépszerűbb az Eszterházy Károly Egyetemen

Július végén kiderültek a ­felvételi ponthatárok és kiderült az is, hogy az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) soha nem látott népszerűségnek örvend a hazai felsőoktatási intézmények ­között.

Több hallgatót vettek fel a hamarosan kezdődő új tanévre az Eszterházy Károly Egyetemre, mint tavaly. A négy campuson összesen 2579 diák kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, ami nyolcszázalékos növekedés az előző tanévhez képest.

– Ezzel a mutatóval egy helyet javítva saját, tavalyi eredményünkhöz képest intézményünk az előkelő 11. helyet foglalja el a hazai egyetemek rangsorában – nyilatkozta portálunknak Valkóné Révai Renáta, az egyetem sajtószóvivője.

Nemcsak a felvett diákok száma lett több, hanem a jelentkezőké is jócskán gyarapodott, ami azt jelenti, hogy az idei felvételi eljárásban, az előző évhez képest 4,7 százalékkal többen, 6568-an jelentkeztek a szeptemberben induló képzésekre. Az első helyes jelentkezések száma is három százalékkal gyarapodott, 3604 jelentkező tette első helyre az EKE-t, így a magyarországi felsőoktatási intézmények ezen rangsorában két helyet előbbre lépve, a tizenkettedik az intézmény.

A leendő hallgatók kétharmada, 1683 fiatal alapképzésben tanulhat majd, míg a mesterfokozatot nyújtó szakokon közel ötszázan folytathatják tanulmányaikat. A kétéves felsőoktatási szakképzésekre ­412-en nyertek felvételt. A felvett diákok 85 százaléka magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben vehet részt – olvasható az intézmény honlapján.

Az egyetem négy campusán a levelezős diákok lesznek többségben, ugyanis nappalin ­1197-en, míg levelezőn 1382-en kezdenek. A legtöbben, ­1794-en Egerben tanulhatnak, 449-en nyertek felvételt Gyöngyösre, 196-an Jászberénybe és 140 fiatal Sárospatakra.

A Pedagógia Karra felvett 742 hallgatóból 240 választotta a gyógypedagógia alapszakot, ami az egyetem egri, jászberényi és sárospataki campusán is elindul. A Pedagógia Kartól épphogy lemaradva a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar következik, amelyen az egri és gyöngyösi intézményben 722 tanuló kezd szeptembertől.

A leendő elsőévesek körében a harmadik legnépszerűbb a Természettudományi Kar lett, ahol 609 hallgató folytathatja tanulmányait az új tanévben. Az előző esztendőkhöz hasonlóan a sporttudományhoz és az informatikához kapcsolódó szakok voltak a legkeresettebbek ezen a karon. Programtervező informatikus szakon összesen ­214-en tanulhatnak, Egerben 168-an, de az oktatás felsőoktatási szakképzés formájában Gyöngyösön és Sárospatakon is elindul. A sporttudományi alapszakokra 168 jelentkezőt vettek fel. A legtöbben a sport- és rekreációszervezés szakon tanulnak majd. A Bölcsészet és Művészeti Karon továbbra is a Vizuális Művészeti Intézet alap- és mesterszakjai voltak a legfelkapottabbak, ezek közül is a képalkotás szakra iratkozhatnak be szeptemberben legtöbben.

Az idén először meghirdetett grafikusművész osztatlan képzést tizenhat tanuló választotta. A karon összesen 394 hallgató kezdheti meg a 2019/2020-as tanévet.

A gyöngyösi székhelyű Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karon 112-en ülnek be ősztől a padsorokba.

A statisztikai adatok azt is mutatják, hogy a legmagasabb pontszámot pedig azoknak a tanulóknak kellett elérniük, akik osztatlan tanárképzésre jelentkeztek, néhány szakpárra 440 pont volt a határ – szerepel az Eszterházy Károly Egyetem honlapján.