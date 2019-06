A pénz elfogyott, leállt a hatvani Dózsa téri társasház építése

A Dózsa György tér közelében leállt a társasház építése. Akik lefoglalózták az ingatlanokat, perre mennek.

Tavaly ősszel kellett volna átadni a Dózsa György téren épülő társasházat. A helyiek úgy tekintettek a beruházásra, mint annak bizonyítékára, hogy több évtizedes stagnálás után ismét beindulhat az ingatlanfejlesztés a településen.

Hónapok óta tart az építkezés a Dózsa téren. Több lakásnak már állnak a falai, a garázsokat is látni. A munka jól halad, két héten belül már a második szintet építik. Az épület ötszintes lesz, harminchárom lakással, több üzlettel és garázsokkal. A lakásokat szaniterekkel felszerelve, kulcsrakészen adják át. A határidőt mindenképpen tartják – tájékoztatott a projektvezető. A lifttel ellátott társasházban 35 és 75 négyzetméter közötti lakásokat alakítanak ki, a felső szinten pedig penthouse jellegű, 120 négyzetméteres otthonok lesznek. Mindezeknek körülbelül a 60 százalékát már értékesítették – olvasható a tavaly év eleji híradásokban.

Figyelmeztető jelek azonban már akkor is akadtak. A lakások eladásával megbízott ingatlanszakértő lapunkban 2018 januárjában arról beszélt, hogy az új társasházakban a négyzetméterenkénti ár 350 ezer forint körül mozog, ami a tavalyelőtti (a 2016-os – a szerk.) szintnek felel meg, ám szerinte ez nem tartható fenn sokáig. A következő ütemben az értékesítők hamarosan 400 ezret is elkérhetnek egy négyzetméterért. Akkor azonban még csak kevesen gondolták, hogy a drágulás akár ennél is jelentősebb mértékű lehet.

Az építőiparban máshol is tapasztalható rendellenességek a Dózsa György téri fejlesztést is utolérték: az építkezés a második szintnél leállt, a munkások az épülettorzót hátrahagyva távoztak. A kívülállók semmiről semmit nem tudtak, de a lefoglalózott lakások leendő tulajdonosai sem sokkal többet. „Egyszer csak elfogyott a pénz” – magyarázta a bizonyítványt a volt építésvezető, aki szerint erről csak a beruházó mondhatna többet. Esetleg a tulajdonos-kivitelező, ám ő – igaz, nem tudni, hogy az említettek is közrejátszottak-e a történtekben – önkezével vetett véget életének. Az exépítésvezető szerint több százmillió forint hiányzik a továbbépítéshez.

S hogy mi lesz a továbbiakban…? Legfrissebb információnk szerint a nagy alapterületű saroklakásokat át kell terveztetni. A földhivatali szolgalmi jog állítólag rendben van. Úgy tudni, hogy a társtulajdonos eladná a projektet, és kivitelező-váltás is várható. Mivel a nagy lakásokból több kicsi lesz, megváltozik a tulajdoni hányad, következésképpen új alapító okirat szükséges. A vásárlói bizalomvesztés azonban a szakemberek szerint nem használ az ügynek.

Mindezekkel azonban aligha ér véget a történet. Értesülésünk szerint az elméletileg meglévő lakóközösség jogközösségbe tömörülve már működik, hogy érvényesítse érdekeit.