A petőfibányai sportélet egy lépéssel közelebb került a dicsőséges múlthoz

Ha régi fényében talán soha többé nem tündökölhet is a helyi sportélet, igyekeznek megmenteni, ami még megmenthető. Mostanság azonban már nem elegendő a feltételek biztosítása, átalakításra szorul a szemlélet is.

A rendszerváltozás körüli időszakot nemcsak a település, hanem a sportélet is nehezen vészelte át. Bár utóbbit illetően is történtek próbálkozások a hajdani állapotok egy részének az átmentésére, ezek nem mindig jártak sikerrel, sőt… Évtizedek teltek el, mígnem végre megmozdult valami, aminek köszönhetően legalább az esély megnyílt, hogy ha a régi dicsőség belátható időn belül nem tér is vissza, megmentsék, ami még megmenthető. Ehhez a tavaly ősszel megalakult képviselő-testület minden tőle telhető támogatást biztosít. Ezekről beszélgettünk Szluka Norbert alpolgármesterrel és Dósa Johannával, a Petőfibányai Bányász Sportkör elnökével.

Dósa Johanna tíz esztendeje áll az egyesület élén. Maga is elismeri, hogy nincs könnyű dolga, hiszen – mint ­mondja – amíg régebben minden gyerek focista vagy ökölvívó akart lenni, addig manapság az informatika világa magával ragadja őket, s egyre kevesebb időt töltenek mozgással. Ha mégis, akkor főként a különböző szabadidősportokat választják a régebbi modell, vagyis a szervezett, egyesületi forma helyett. Jelenleg két, a településen klasszikusnak mondható ökölvívó- és labdarúgó-szakosztállyal működnek, amelyek szakvezetői, Galambos Ferenc és Parádi János, valamint Szekeres Norbert igyekeznek a maximumot kihozni tanítványaikból.

Az említettekhez hasonlóan az elnök már-már missziót teljesít, amikor igyekszik megteremteni a feltételeket, s minél több fiatalnak megtanítani, hogy a sport milyen fontos az egészség megőrzésében, illetve mekkora közösségépítő ereje lehet. Éppen ezért az edzések mellett több alkalommal szerveztek sport- és egészségnapot, ahol a fiatalok megismerkedhettek a többi hagyományos sportággal. Az érdeklődők ezeken kívül játékos családi vetélkedőkön, kerékpáros­versenyeken, babakocsis sétán, jóga- és zumbafoglalkozásokon vehettek részt, a programokat pedig egészségügyi szűrés, masszázs és különböző termékbemutatók is színesítették.

– Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetőségeket, s ennek eredményeként szépen gyarapodott az eszközállományunk – mondta Dósa Johanna. – A sportfelszerelések mellett vásárolhattunk fűnyíró traktort, kispadokat, kapukat is.

A legnagyobb beruházásuk nemrég valósult meg: végre befejeződött az öltöző épületének teljes szigetelése, a nyílászárók és a párkányok cseréjére, továbbá a bádogozás. A beruházás 12 millió forintba került, melyhez négymillióval járult hozzá az önkormányzat. A legközelebbi tervek között pedig a fedett lelátó tetőcseréje és az öltözők bútorzatának a kiváltása szerepel. Ha az említettek megvalósulnak, egy lépéssel ismét közelebb kerülhetnek a dicső múltjukhoz.