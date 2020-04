A polgármester szerint a járvány idején is nagyon szabálykövetőek a besenyőtelkiek

Bár az elnyert projektek közbeszerzési eljárása még tart, s újakra is pályáznak, a koronavírus-járvány okozta változások átírták a mindennapokat a település életében. Bozsik Csaba besenyőtelki polgármester szerint igyekeznek vigyázni mindenkire, különösen pedig a veszélyeztetett korosztályra. Ebben nagyon sok önkéntes segédkezik a faluban.

– Számos sikeres, illetve beadásra váró pályázattal bírnak. Hol tartanak most ezek?

– A már megnyert projektjeink közbeszerzés alatt állnak, emellett sorra adjuk be a Magyar Falu Programban megnyíló lehetőségekre is a pályázatainkat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban eredményesek voltunk. Ennek köszönhetően 43 millió forintból elvégezhetjük a 2. számú háziorvosi rendelőnk és a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítését. Nyílászárókat cserélhetünk, a fűtési rendszert újíthatjuk meg. Miután ez egy korábban elnyert pályázat, és a kivitelezési költségek megdrágultak, a költségek növekedése miatt kérelemmel éltünk. Ennek elbírálásában a megyei közgyűlésnek van hatásköre.

– Konkrétan milyen beruházásokat érintenek és milyen összegben a folyamatban lévő közbeszerzések?

– A Civil Házunk projektje tizenöt millió forintból, a temetői vizesblokk és a tervezett járdaépítés pedig öt–ötmillió forintból valósulhat meg.

– A veszélyhelyzet hozta rendelkezések mennyire viselték meg a településük idei költségvetését?

– Az itt maradó súlyadó éves szinten tíz-tizenkét millió forintot tett ki nálunk. Erre mondhatom azt, amit a miniszterelnök úr a turizmusra a kezdetekkor, hogy ennek sajnos kampó. Természetesen megértjük az intézkedést, hiszen az égből nem pottyan a betegség elleni védekezéshez szükséges pluszpénz. Lehet tartani az iparűzési adó „összeroppanásától” is, ezért csak bízhatunk abban, hogy a járványt gyorsan legyőzzük, s nem következik be nagyobb összeomlás.

– Vannak-e olyan vállalkozások, amelyeket megrázhat a járvány okozta helyzet?

– A vendéglátásban tevékenykedőket, hacsak nem főznek elvitelre, már meg is rendítette. A presszók és a kocsmák nem tudnak kinyitni. Bezárt a Nike Raktáráruház is. A mezőgazdasági és ipari vállalkozások ugyanakkor gőzerővel dolgoznak tovább. Megítélésem szerint tucatnyinál több ember veszíthette el máris a munkáját a településen élők közül, ugyanakkor azok a gyárak és üzemek, amelyek nagyobb foglalkoztatók a környéken, jórészt továbbra is működnek.

– Az önkormányzatuk tudja-e, s ha igen, milyen módon képes mérsékelni az esetleges veszteségeket?

– Bizonyos mértékig igen. Működik tovább a Start munkaprogramunk. Ennek jóvoltából egyebek között saját konyhát üzemeltetünk, valamint mezőgazdasági tevékenységet folytatunk. Körülbelül két tucat sertést tartunk, amiből részben a konyhánkat látjuk el, illetve zöldséget, konyhai növényeket termesztünk. Itt jegyzem meg, hogy a közfoglalkoztatás az utóbbi időkben kicsit kiüresedett, hiszen a korábbi foglalkoztatottak közül nagyon sokan el tudtak helyezkedni a gazdasági szférában.

– Az emberek miként élik meg most ezeket a rendkívüli mindennapokat?

– Nagyon szabálykövetőek vagyunk itt falun. Miután bezártuk az óvodát, az iskolát, a telefonra, e-mailre és persze a szomszédos portára való átkiabálásra redukálódott a társadalmi élet. Ugyanakkor önkénteseink is vannak szép számmal, nem hagyunk magára senkit. A segítők között ott van az esztergomi szeminárium utolsó éves, hamarosan pappá szentelendő növendékétől kezdve az óvodák dolgozóin át nagyon sok mindenki. Bevásárolnak, kiváltják a gyógyszert, postai ügyeket intéznek, kihordják az ebédet azoknak, akik erre rászorulnak.

– Az önkormányzat milyen intézkedésekkel segíti elő a járvány megfékezését?

– Hetente fertőtlenítjük a közterületeinket. Minden intézményünkben felelős személyt jelöltünk ki erre. Védőeszközök, azaz maszkok gyártásába is belefogtunk az óvodai dolgozók közreműködésével, de felajánlásként is kaptunk ilyen eszközöket. Ezekből minden családhoz eljuttatunk két darabot. Mi is tettünk közzé számlaszámot a hivatalos honlapunkon és a Facebook-oldalunkon, amelyre várjuk a segíteni tudók és szándékozók adományát. A hivatali szolgáltatások nem szünetelnek ugyan, de a körülmények természetesen megváltoztak. Előzetes bejelentkezés után, meghatározott rendben lehet az ügyeket intézni. A védekezés elősegítésére saját hatáskörben alpolgármesterré neveztem ki Urbánné Tuza Évát, aki korábban a szociális bizottságot vezette. A bizottság új elnöke pedig Uri József lett.

– Az önök települése is azok közé tartozott, ahol korábban egymást érték a népes közösségi programok. Mire számítanak, mindezt mikor folytathatják?

– A két legnagyobb hagyományos nyári rendezvényünk, a Péter-Pál napi aratófesztivál és az augusztusi rétesfesztivál megtartása mára teljességgel bizonytalanná vált. Fel kell függesztenünk az EFOP-os pályázaton nyertes közösségszervező programjainkat is. Bízom azonban abban, hogy az eredményes védekezésnek köszönhetően minél hamarabb újra visszatérhet medrébe a településünkön megszokott élet.