A postamester a tejbe gazolt

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

EGRI HIRADÓ. HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1894. MÁJUS 19.

Két hét óta nincs posta.

Nem is Afrikában, nem is Kamcsatkában, és még nem is a Zahara sivatagon, hanem Eger közvetlen közelében Felnémeten és Felső-Tárkányon van az a nem épen kellemes állapot, hogy 24 fokos melegben, ha akarnak, ha nem, be kell kutyagolnia levelet váró szegény lakosságnak Egerbe, ha olvasni akarják a czimükre küldött leveleket és ha birni akarják a küldeményeket, – mert hát nincs postahivataluk. Felnémet és Felső-Tárkány, mert a felnémeti postamester a tejbe gazolt vagyis nem tartotta meg a 10 parancsolat 5-ik pontja rendelkezését, két hét óra a nagyérdemű posta direkczió jóvoltából postahivatal hiányában leledzik. Mikor a köz nevében megkérdjük teljes felháborodással, hogy hát meddig tart még ez az ázsiai szegénység? egyidejüleg a köznek azt a jogos kivánságát terjesztjük elő azoknak, kiket illet, hogy mivel a két községnek összesen 3200 lakosa van, s ezek közül Felső-Tárkánynak 700-zal több, mint a másiknak, ott lenne kivánatos a postahivatal felállitása és Felnémeten pedig lenne közöttes posta leadó állomás. Ajánljuk a posta-igazgatóság figyelmébe.

HEVESVÁRMEGYEI HIRLAP. POLITIAKI ÉS VEGYESTARTALMÚ LAP. 1905. MÁRCZIUS 5.

Tettenért „kisértet”.

A mult nyáron szerte a városban beszélték, hogy kisértet, villamos katonatiszt járkál a hóstyákon. Pár hét alatt azonban elült a hir. Körülbelül két hónap óta a nyári kisértet megint megjelent. Most már nem a hóstyák népét ijesztgette, csak a Góth-féle ház lakóit a főutczán. Ugyanis ennél a háznál két hónap óta nap nap után sajátságos dolog történt. Reggelre a kaput nem lehetett kinyitni, mert a kulcslyukba az éjjel valaki fa-éket vert be. Mikor aztán az eset már vagy hat nap egymásután megismétlődött, a környékbeli cselédség azt kezdte rebesgetni: megint jár a villamos tiszt! A házbeliek a kellemetlenséget megunva, minden éjjel őrt állitottak a kapuhoz, hogy csipje rajta a „kisértetet”. Hasztalan volt minden őrködés. Az ék reggelre megint bent volt a kulcslyukban.

Egy héttel ezelőtt ép a favágó őrködött, mikor éjfélkor hallja, hogy verik az éket. Azonban a babonás ember – ép 12 óra volt – ijedtében nem mert kimenni, félt a kisértettől. Most már azonban világosságot vetett a kisérteties ügyre a ház kocsisa, ki a napokban egész éjjel virrasztott – vasvillával a kezében – várva az érkező szellemet. A titokzatos látogató nem is váratott magára. Pontban éjfélkor megint megjelent, kezében az ékkel és egy fokossal. Mikor azonban épen el akarta végezni „kisérteties” munkáját, az őr kiugrott az ajtón s a vasvillával véresre verte. A zajra a rendőrök is odasiettek, azonban ekkor már a kocsis maga volt. Kérdezték a rendőrök, hol a kisértet, de a kocsis már csak a vérnyomokat tudta megmutatni.

Ugyanis a furcsa sportnak hódoló éji látogató, mikor látta, hogy baj fenyegeti s a vasvilla véresre sebezte, könyörögni kezdett, hogy a rendőrök elől elmenekülhessen. A kocsis miután már igazságot tett, hagyta menekülni a tettenért „kisértetet”, kinek kilétét igy nem lehetett megállapitani, csak annyit, hogy szellemnek nem szellem, mert vére ugyancsak bepirositotta a burkolatot.

MÁTRA. POLITIKAI ÉS KÖZGAZDÁSZATI KÖZLÖNY. 1863. JULIUS 18.

Levelezés – Heves

Kétszeres okból indittatva irom e jelen sorokat.

Először is, hogy becsületes magyar emberhez illőleg szavamat beváltsam s a mult vasárnapra rendezett műkedvelői előadásról igéretem szerint tudósitsam e lapok olvasóit. T. Karkoványi úr közbe jött sürgős hivatalos teendői által akadályoztatván nem léphetett föl, nem pedig, mint a kósza hirt szeretők mondják hogy 15 ftot követelt volna e föllépteért. A terjesztett hir aljasság, azért nem is szükség őt mentegetni; annyival inkább, hogy az ily kis társulat összes napi bevétele alig haladja meg a kért összeget, ily esztelen követeléssel fölsem léphetett.

Második ok, hogy a folyó hó 13-án tartott országos vásárról pár szó emlitést tegyek. A ló és szarvasmarha, mely nagy számmal hajtatott be olcsó áron kináltatott; de pénz és takarmány szűke miatt kevés vevő mutatkozott.

A belső-vásárban pedig több volt talán a kereskedő és mesterember mint a vevő.

Esőnk még nincs, – igy a hires hevesi dinnye tökéletesen elvesz.