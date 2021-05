A régi épületek megmentésénél gondolnak a jövőre Dél-Hevesen

Néhány településen még csúfítja az összképet a szem előtt lévő, kihasználatlanul, elhanyagolt állapotban lévő ingatlanok megléte. Az önkormányzatok igyekeznek ezeknek olyan funkciót találni, amivel a falu és a lakók is jól járnak, s a lebontásuktól is eltekinthetnek.

Sok mindennek használták már a Széchényi utcában lévő épületet Tarnaszentmiklóson. Ránézve az jut az ember eszébe, hamarosan lebonthatja valaki, mert ha felújítani szeretné, az bizony sok munkát emészt majd fel. A polgármester szerint azonban szóba sem jöhet a bontás, a helyiek többsége érzelmileg is kötődik a házhoz.

– Ez az úgynevezett Liga nevű hely volt egykor – mutatja Oláh Tamás. – Mindenki így ismeri. Működött benne iskola, szolgálati lakás, bolt, de még konditerem is – idézi fel. Jól hasznosítható, masszív épületről van szó, annak ellenére, hogy nem túl szívderítő a látványa. Azért is tölthetett be annyi funkciót, mert három részből áll, mindegyik külön bejárattal rendelkezik. Az a terv, hogy minimúzeumot hozzanak itt létre az óhalászati és -vadászati módszerektől kezdve egészen a modern technikák bemutatásáig.

– Bízom benne, hogy lesz rá kereslet, hiszen már a kerékpárút is tervben van, s a Tisza közelsége miatt lehet elegendő érdeklődő rá – fogalmazott. Egyelőre az épület állapotát mérték fel szakemberek, s a tervezési folyamat kezdődött meg. Amint nyílik hazai pályázati forrás a felújítására, el is kezdik a munkákat, így a viszonylag központi helyen lévő ingatlan akár vendégcsalogató is lehet a jövőben.

Pélyen szintén a turizmust célozták meg egy jelenleg használaton kívüli ingatlan újbóli üzembe helyezésével. A polgármester szavai szerint a régen kocsmaként, utóbb kisboltként is működő saroktelken lévő helyet az önkormányzat előbb megvásárolja a Magyar Falu Program segítségével, majd ezután kezdődhet el a célnak megfelelő felújítás.

A kifejezetten központi területen fekvő ingatlannal hasznos terveik vannak. – A jövőben azt szeretnénk, ha kerékpáros pihenő és szálláshely működne itt – mondta el Bakondi Péter. Azért is gondolkodnak ebben, mert rövidesen létrejöhet a településen átmenő kerékpárút, mely nagy valószínűséggel több látogatót is vonzana hozzájuk. Ennek megfelelően az épülethez tartozó kis területen fedett, kerékpáros pihenőhelyet alakítanak majd ki. A leendő szálláshelyen több férőhely kialakításával szeretnék létrehozni az új szolgáltatást a pihenni vágyóknak, esetlegesen ellátással is vonzóvá tennék a helyet. A felújítás éppen ezért nemcsak szebbé, de anyagilag is hasznosabbá tenné az ingatlant, hiszen jelenleg teljesen kihasználatlan.

– Az a célunk, hogy a falu központi részének arculatát teljesen megújítsuk, sok az elhanyagolt épület, sajnos, s ezek nem nyújtanak szép látványt az ide érkezőknek. Próbáljuk idővel egységessé tenni majd ezeket – ismertette.