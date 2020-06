A régió egyik legnagyobb agrárgazdasági képzése jön létre

– Augusztus elsejével megy végbe az összeolvadás. Olyan tudásközpont jöhet létre, amely kulcsszerepet játszik majd a modern magyar agrár felsőoktatásban. Az újonnan létrejövő intézmény a Szent István nevet viseli, a gyöngyösi egység neve Károly Róbert Campus lesz – mondta el az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának rektorhelyettese, Dr. Bujdosó Zoltán. Kifejtette: a cél, hogy az új, versenyképes intézmény Európa száz legjobb agráregyeteme között legyen.

– A hazai agrárképzést és kutatást hátráltatja a szétaprózódott szakstruktúra. Magyarországon tizenegy egyetemen, tizenhét helyen folyik a képzés és átlagosan ezer hallgató jut egyre. Ám más, hasonló méretű országokban – mint Ausztriában – egy-két intézményben oktatnak és ezek tömörítik a hallgatók nagy részét. Így az oktatói kapacitást és a forrásaikat is hatékonyabban tudják használni – fogalmazott.

– Az agrárium az elmúlt években dinamikus fejlődésen ment át, s megy most is, ám látható, hogy a felsőoktatás nem tudja követni az elvárásokat, nem elég naprakész. A hallgatók tudása a munkaerőpiac követelményeihez képest jelenleg még nem kellően gyakorlatias, ezen javíthat majd jelentős mértékben egy hatékonyabb központosított rendszer, s így várhatóan gyorsabban lesz képes reagálni az új intézmény a piaci igényekre – magyarázta a változások okát a rektorhelyettes.

– Jelenleg zajlik a szervezeti felépítés, az már biztos, hogy a viszonylagos önállósággal működő campusok egy vagy több kart fognak össze majd, ám a struktúra még képlékeny. Átfedésektől mentes, egymást kiegészítő, hatékony intézményrendszer jön létre, a 2021. január 1-jei alapítványi formába történő modellváltás után kezdődik a képzések modernizálása. A rendszer átalakulása néhány év múlva várható – részletezte a folyamatot.

Ezentúl, 2021. januárjától alapítványi vezetésű lesz a felsőoktatási intézmény.

– Ez a forma jóval rugalmasabb működésre ad lehetőséget a beszerzés terén, s az oktatók bérezésére, karrierépítésére is jó hatással lesz – érvelt a campus vezetője. – Megváltozik a kari struktúra és nyugati egyetemek mintájára intézeti modellt vezetnek be. Jövő évben kezdjük el a képzési stratégia, a szakstruktúra kidolgozását, amelynek hatása fokozatosan jelentkezik az elkövetkező években.

Az intézmény honlapjáról a hallgatók eljuthatnak a felületre, amelyen a változások miatt felmerülő leggyakoribb kérdésekre választ is kaphatnak. A tervek szerint az új Szent István Egyetembe integrálódó intézmények a teljes képzési portfóliójukat megőrzik.

A távlati célokról is szó esik

Kulcsfontosságú, hogy az alap agrártudományi ismeretek mellett a hallgatók más területeken is kellő jártasságot szerezzenek. A mai rendszer nem ad elegendő információtechnológiai, közgazdasági tudást. Ezek a készségek ma már nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az egyetemről kikerülők megfeleljenek a piaci elvárásoknak, be tudjanak illeszkedni új munkahelyeikre és ezen keresztül a magyar mezőgazdaság hatékonysága nőjön, nemzetgazdasági szerepe erősödjön. Távlati célunk emellett, hogy 2030-ra az új intézménycsoport bekerüljön a világ 30 legjobb agráregyeteme közé – olvasható a Gyöngyösi Károly Róbert Campus honlapján.

A most felvett és jelenleg az intézményekben tanuló hallgatók státuszában, tanrendjében a 2020/21-es tanévben semmilyen lényegi változás nem történik.