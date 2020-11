A régió legjobbja lett a felsőtárkányi Bambara Hotel

A Bambara Hotel lett a Best of AZ ÉV HOTELE című televíziós műsor második régiós versenyének első helyezettje. A győztes a nézők voksai alapján került ki.

Véget ért a Best of AZ ÉV HOTELE című televíziós műsor második régiós versenye, melyben első helyezett lett a komplexum. Így a 2010-es évek legjobb északkelet-magyarországi szállodája címet viselhetik.

A rangos helyezést a szavazatok 33 százalékával szerezte meg a szállóhely, amely egyike lett azoknak a hoteleknek, amelyek az évad végi fináléban megküzdhetnek a Best of AZ ÉV HOTELE címért és annak díjáért. Nemcsak az első helyezett jut a döntőbe, hanem a második is. Így a régiós versenyben a szavazatok huszonhat százalékát megszerző, második helyen álló Mesés Shiraz Hotel is indulhat a megtisztelő címért.