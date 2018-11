A rektor azt vallja, cambridge-i színvonal a mérce az Eszterházy Károly Egyetemen

Bár a pedagógusképzés jelenti a fő irányt az Eszterházy Károly Egyetemen, számos olyan feladatot vállal az intézmény, amely által még nagyobbra nőhet. Vízióról, konfliktusokról, a köznevelésről és a felsőoktatásról beszélgettünk dr. Liptai Kálmán rektorral.

– Rektor úr! Egy-egy félév indulásánál a sajtó mindig a hallgatók, a felvettek számát ­közli. Valóban ez a legfontosabb mutató?

– Matematikaszakos vagyok, mindig óvatosan bánok a számokkal, nem hiszek abban, hogy mindent elmondanak. Ha például egy hallgatónk volt, aztán lesz három, jól hangzik, hogy megháromszoroztuk a létszámot, de három ember még mindig nem tesz ki egy csoportot… Hogy egy egyetem mennyire hiteles, azt az is mutatja, hogy jó színvonalú iskolákból mennyien választják diákok. Húsz évvel ezelőtt jó nevű egri intézményekből alig-alig jelentkeztek hozzánk, egy ideje azonban ez megváltozott. A pontszámokon is látszik, hogy egyre több jól felkészült tanuló felvételizik hozzánk, s bizonyos szakokon a nagy egyetemekhez képest is nehezebb bekerülni az Eszterházyra. Az például, hogy az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik első helyezettje, Novák Blanka – aki ott lesz a Nobel-díj-átadáson – minket választott, egy különleges dolog, s mutatja, merre tartunk. Amikor 2013-ban rektorválasztás volt, egy cambridge-i fotót mutattam, mint víziót, hogy milyen színvonalú egyetemnek kell lennie az egrinek. Persze, ehhez kell még egy-két évszázad…

– Érdekes amit mond, ezek szerint azt lehet mondani, kis egyetem az egri?

– A vezetők sokszor szeretik azt mondani, hogy egy egyetem nagy, mások meg kicsik, de a kicsi és a nagy fogalmát matematikaórán se tanítjuk. Nem hiszem, hogy ezzel kellene foglalkoznunk. A napokban Eperjesen rendezték az első szlovák–magyar rektori konferenciát, ahol előadóként vehettem részt. Kivetítettem a tíz legnépesebb hazai felsőoktatási intézményt, s nem voltunk közte. Mi egy kétéves, felnövekvő egyetem vagyunk, s keressük, miben lehetünk naggyá. Ezzel jó tisztában lenni. Rosszabb lenne, ha fel-alá járkálnék, s bólogatnék, milyen nagyok vagyunk.

– Tanárképző főiskolaként is emlékeznek sokan az intézményre, s úgy tűnik, ma ismét fontos szerepet kap pedagógusképzés.

– Mondhatjuk, hogy ez a fő irány, s nincs is ezzel semmi probléma. Ma a pedagógusképzés teljes vertikumát kínáljuk a kisgyermeknevelő képzéstől a doktori iskoláig. Ha csak ennyit tudna az egyetem, akkor sem panaszkodhatnék, de ettől persze többről van szó. Van kutatási központunk, ahol szőlővel és borral, régiófejlesztéssel, informatikával és egészséggel kapcsolatos kutatásokkal foglalkoznak. Egy bordeaux-i egyetemmel nemsokára aláírjuk egy kettős diplomát adó képzés indítását szőlészet, borászat területén. Az pedig, hogy jövőre informatikai kart szeretnénk létrehozni, mutatja, itt is van eltökéltségünk. A Sporttudományi Intézetben sem csak tanárokat képzünk, hanem egyebek között edzőket és rekreációs szakembereket is. Ha ebben a régióban csak pedagógusképzéssel foglalkoznánk, az kevés lenne… Ahol van feladatunk, azt vállaljuk is, és szép eredményeket érünk el.

– Ha pedig köznevelésről van szó, rendre felmerül az Eszterházy Károly Egyetem neve…

– Tréfásan mondhatnám, nem is mindig dicsérnek meg a kollégáim, hogy ennyi mindent vállaltunk. Az Új Nemzeti Alaptanterv megalkotásának munkálatai az egyetemhez kötődnek, Magyarország papíralapú és digitális tankönyveinek gondolatisága is az egyetemhez tartozik, ahogy a nemzeti közoktatási portál újragondolása is. A Komplex Alapprogram kidolgozása egyik legkedvesebb jövőbe mutató területünk. Valóban úgy látszik, hogy Eger most torlódási pontja a jónak. Ezek között persze, nincs egy olyan szeglet sem, amelyben könnyű lenne a dolgunk. Más egyetemekkel, szakemberekkel dolgozunk együtt, viták kereszttüzében állunk, rengeteg konfliktus és küzdelem áll mögöttünk és előttünk. Csak hitem van arra, hogy ezt sikerre tudjuk vinni, de nem gondolom, hogy lesz olyan nap, amikor felteszem a lábam az asztalra, s azt mondom: megcsináltuk. Ha semmi mással nem foglalkoznánk, mindössze egyetlen eggyel ezek közül, az is elég lenne. A magyarországi közoktatás megújításának „boszorkánykonyhája” ma Egerben található.

– Nincs olyan ­sajtótájékoztató, esemény, amelyen ne kötne együttműködési megállapodást az Eszterházy Károly Egyetem, vagy éppen ne jelentenének be egy új projektet. Nem sok ez?

– Teljesen jogos a kérdés. Öt éve vagyok rektor, és semmilyen tekintetben nem érzem magam ambícióvesztettnek. Szeretném az egyetemet egy biztos keréknyomban tudni, kialakítani azokat a fő irányokat és munkamódszereket, amelyektől – ha felelős vezetők követik egymást a jövőben – nem kell majd nagyon eltérni. Azért nem gondolom soknak, mert mindig afelé nyitunk, ahol van valamiféle jövőbe mutató csapásirány. Olyan nem fordul elő, hogy tartalom nélkül kössünk megállapodást. Rengeteg lehetőségünk van, még sok területen tudunk előrelépni. Szociálpedagógia terén egyetemünk országosan elismert, de úgy hiszem, még nagyobbra is nőhetünk. A Sporttudományi Intézet egyre inkább a helyére kerül, látnak bennünket messziről is, itt volt egyebek között az ökölvívó-, a tenisz- és a tájfutószövetség, kézilabdában is elismertek vagyunk, tehát sokfelé jegyzik egyetemünket. Eközben persze, borászokkal, ­művészeti stúdiókkal és nagy, országos szervezetekkel is kapcsolatban vagyunk. Természetesen egyre színesebb külföldi kapcsolatokat is építünk. Ez a sok együttműködés azt jelzi, hogy ennyi tenni, alkotni vágyó ember van a csapatban.

– Palkovics László ­Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető miniszter a napokban azt mondta, a Corvinus Egyetem új működési modelljéhez vezető folyamatot az egész magyarországi ­felsőoktatásra szükséges kiterjeszteni. Lát fantáziát alapítványi fenntartásban?

– Ez a rektori konferencia eperjesi ülésén is téma volt, de már 2016-ban is megvizsgáltuk a lehetőséget, és akkor nem mondtunk teljesen mást, mint most a miniszter úr, csak kicsit árnyaltabban. A rektorok azt gondolták, lehet abban fantázia, hogy a vagyonunkkal tudjunk gazdálkodni, az állam precíz megrendelőként viselkedjen, s cserébe több szabadságot adjon. Ha lazulnának a kötöttségek, például a közbeszerzési eljárására nem kellene nyolc hónapot várnunk, hanem az új struktúrában piaci alapon működne az intézmény, gyorsabban haladnánk egy-két dologgal. Az egyetemünk jól működik, 8000 hallgató jelzi: van rá igény. Nincs félelmem tehát ezzel kapcsolatban.

– Szólt küzdelemről és eredményekről, kialakítandó keréknyomról is. Elégedett?

– Azzal, ahol most szakmailag tartunk, elégedett vagyok, s büszke a csapatomra, bár lehet, erről ritkábban beszélek. Az egyetemmé váláskor, 2016-ban nem volt ember – beleértve magamat is –, aki azt gondolta volna, itt fogunk tartani. A közoktatásban elfoglalt helyünket, elfogadottságunkat a városban, a régióban és az országban gondolkodás nélkül aláírtam volna két éve. Bár megjegyzem, semmi olyat nem tettünk, amit Eszterházy Károly ne mondott volna, hiszen ő is Észak-Magyarországról beszélt, munkáról, alázatról és oktatásról.

