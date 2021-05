A szakmaiságot képviseli a Heves Megyei Kormányhivatal kitüntetett főigazgatója

Idei nemzeti ünnepünkön Magyary Zoltán-díjjal ismerték el dr. Kadlott Csaba, a Heves Megyei Kormányhivatal főigazgatójának eddigi munkásságát. A közigazgatásban immár negyedszázada tevékenykedik, igaz, gyerekként űrhajós szeretett volna lenni.

– Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyary Zoltán-díjat adományozta önnek a közigazgatásban végzett magas színvonalú szakmai tevékenységéért. Hogyan fogadta ezt?

– Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott úr felterjesztéséről tudtam, és már ez is büszkeséggel töltött el. Ellenben még így is nagyon meglepődtem, hogy nekem ítélték az elismerést. Főként azért, mert ebben a kategóriában évente öt díjat adományoznak. Igazán nagy megtiszteltetésként gondolok rá. Szakmailag is nagyon sokat számít, hiszen ez egy visszacsatolás is, hogy az az irány, amit képviselek, jó.

– Milyen út vezetett a közigazgatásig?

– Gyerekként – ahogy akkoriban sok kisfiú – én is űrhajós szerettem volna lenni. Aztán, ahogy nagyobb lettem, beláttam, hogy ez nem egy reális cél, ráadásul inkább humán beállítottságú voltam mindig. Tizennégy éves koromban aztán eldöntöttem, hogy jogász leszek. Ebben nagy segítségemre volt, hogy a gimnáziumi jelentkezés után lehetőség nyílt felvételi előkészítő táborban részt vennem. Innentől tudtam, hogy ez az én utam. Az egyetemi évek alatt a Pest Megyei Ügyészségnél volt ügyészségi ösztöndíjam. A diploma megszerzését követően így lehetővé vált, hogy a monori városi ügyészségen dolgozzam. Ez azonban nem tartott hosszú ideig, ugyanis alkalom nyílt egy jegyzői állás betöltésére Heves megyében. Akkoriban Budapesten éltem, onnan jártam el dolgozni, de kicsit idegennek éreztem a nagyvárost. Meg kellett fontolnom ugyan a lépést, de végül megpályáztam a pozíciót. A területi közigazgatásban 2010-től dolgozom.

– Mi az, ami nehézzé vagy éppen örömtelivé teszi a munkáját?

– Minden döntés egy másik ember életét érinti. Ha egy kérelemnek helyt adunk, az természetesen örömteli az ügyfélnek. Egy negatív bírálat esetében is az a legfontosabb, hogy a lehető legmegfelelőbb határozat jöjjön létre. Előfordul ugyanis, hogy jogalkalmazóként, végrehajtóként tekintenek ránk, s várnak el tőlünk olyan döntéseket, amelyek inkább a jogalkotás kérdéskörébe tartoznak. Bizonyos esetekben jelezzük a jogalkotónak, hogy adódott egy élethelyzet, amit célszerű lehet kezelni azon a szinten. Úgy gondolom, bármilyen pozícióban is dolgozik az ember, leginkább az számít, hogy a szakmaiságot képviselje, a lehető legtöbbet, legjobbat hozza ki magából.

– Milyen súllyal bír a csapatmunka a napi feladatok megoldásában. Ön hogyan tekint erre?

– Nagyon sokat számít. Itt minden egyes döntés – a jó is és a rossz is – csapatmunka eredménye. Fontosnak tartjuk, hogy bizonyos eseteket, helyzeteket többen beszéljünk meg, ütköztessük a véleményeket. Ez szélesebb látókört eredményez. A végén pedig ez alapján a lehető legjobb döntést próbáljuk meghozni. Egy nagyobb hivatalnál vagy épp a területi közigazgatásban mindenképpen nagy előny így dolgozni.

– Kik várják önt otthon egy fárasztó munkanap után?

– A feleségem, akinek nagyon sokat köszönhetek, s aki szintén itt, Egerben dolgozik. Két gyermekünk van, az egyikük már egyetemre jár, jogot tanul, a kisebbik most hetedikes. Szerencsésnek érzem magam, hiszen abszolút támogatnak mindenben. Ez azért is fontos, mert sokszor adódik olyan helyzet, amikor otthon is dolgozni kell még, és ez az ő szempontjukból sem könnyű.

– Van-e idő a munka mellett szabadidőre? Mit csinál ilyenkor szívesen?

– Jut, persze, kell is időt szánni a kikapcsolódásra. Nagyon szeretek olvasni, viszont miután hazaér az ember egy olyan munkából, ahol egész nap olvasott, már nem igazán vágyik erre. Ennek az elfoglaltságnak inkább nyáron tudok időt szentelni a szünet alatt vagy az ünnepek környékén. A szabadidőmet leginkább a családommal szeretem tölteni.