A szalmáséletbe belekapott a tűz

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar ­kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMU HETILAP. 1869. NOVEMBER 11.

Levelezés.

F. hó 4-én községünkben Mednyánszky Ede halmaji közbirtokos hodálya a délelőtti órákban, lakója gondatlanságából kigyulladt s elégett. Szerencsére szélcsönd volt, s csak is annak tulajdonitható, hogy a mindkét oldalról szérüs kertek által környezett épület egy maga lett a tüzelem martaléka. De az épület egyik osztályába lerakva volt mintegy 90 csomó szalmáséletbe szintén belekapott a tüz, s a csomó alatt terjedve annyira megnehezité a munkát, hogy annak eloltása, illetőleg fékezése késő estig tartott. Kora délután ott termett Kőkutról Kőszeghy Gyula úr, gr. Károlyi György urad. ispánja, ki az uraság fecskendőjét is Sirokba hozatta, és sötét estig nagy ügyességgel maga kormányozta. (…) Fecskendő nélkül lehetetlen volt a minduntalan föllobbant lángokat megfékezni, s attól tarthatánk, hogy a délután föltámadt széllel a kőfalak közül kinyuló lángnyelvek jobbra és balra harapóznak el, s egész szalmaközségünket elhamvasztással fenyegette. – Este megeredtek az ég csatornái, jó másfél óráig hatalmasan esett, s mégsem volt képes a lappangott tüzet tökéletesen megsemmisiteni; éjjel s másnap hajnalban tehát még fölcsapott a láng, s a kiállitott őrök és segélyre jöttek oltották el.

Most alkalom volt a népet a fecskendő czélszerüségéről és hasznosságáról meggyőzni, midőn arról maga is meggyőződött, – s egy – fölszólitás folytán most már biztosan állithatjuk, hogy rövid idő alatt fecskendőnk lesz.

Vajha minden község szerezne magának, s hol az indolentia nagy, mint népünknél, majd mindenütt közigazgatásilag is kényszeritendők volnának a községek fecskendők vételére. Jó akarat s erély mellett ez annál könnyebben létesithető, mert a nép nagyobbszerü terhelése nélkül, 2-3 év alatti fizetésre is nyerhetnek a községek fecskendőt.

Addig is, míg a haladó kor követelményéhez képest, a leégett vagy alapból épülendő házak szilárdabb s nem oly könnyen éghető anyagból épitését megrendelhetnék; igen szükséges volna mind a fecskendő s a folytonos viztartás megrendelése, mind a kőkéményeknek minden háznál fölállitása, mind pedig a rakásra halmozott takarmány s nagyobb mennyiségü szalmáséletnek a falun kívül, bizonyos köritett helyen egybegyüjtése.

HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYLET ÉRTESÍTŐJA (HEVESI GAZDA). 1885. JUNIUS 27.

Hírek.

Gyöngyös városa tanácsa megkereste az Egyesület igazgató-választmányát a czélból, hogy a város részére 2 darab eredeti fajbikát vásároljon. Miután Egyesületünk elnöke éppen a napokban hozatott egy darab bikát Tirolból Pinzgauból, a tanács kiküldöttei azt megtekintik s legvalószinübben szintén Tirolból kérik a bikákat megrendelni. A bika ára ott helyben 200 frt, s a szállitási dij 15-20 frtra tehető. De ha egyszerre több megrendelés történné: valószinüleg olcsóbban lehetne beszerezni. A kik tehát Tirolból Pinzgauból ohajtanak bikát hozatni, jelentkezzenek az Egyesület titkáránál. Melyhez még azt kivánjuk megjegyezni, hogy az Egyesület a bevásárlási árat is készséggel előlegezendi.

Bika adás-vétel. Felhivjuk az Egyesület t. tagjait, hogy akinek tenyésztésre alkalmas eladó fajbikáik vannak; a faj, a kor, a szin és az eladási ár feltüntetése mellett az egyesületi titkárhoz jelentsék be.

HEVESVÁRMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMÚ HETILAP. 1901. OKTÓBER 6.

Véres szerelmi dráma a krumpliföldön.

Kis-Terennén történt szombaton. Pataki Rózsika, jómódu hentesmester leánya és Sándor Jóska derék ácslegény a mult vasárnapon tartották eljegyzésüket. A leány azonban már hétfőn visszaküldte a karikagyürüt. Hiába kérlelte a szegény legény a leányt, az nem hajlott a szóra, rimánkodásra. Elbusulta magát az eddig józan legény, ivott egy álló hétig, elmulatta minden pénzét. Szombaton megint felkereste a leányt. A krumpliföldön munkában találta. Kérte ujra, legyen az övé. A leány nevetve utasitotta vissza a legényt, ki elkeseredésében revolvert rántott elő s rálőtt a leányra. Aztán magára lőtt; előbb a mellébe, majd a szájába; a második golyó ölte meg.

A leány még estig kinlódott. Vasárnap reggel temették mindkettőt a község őszinte részvéte mellett. Sajnálták a derék legényt is, siratták a leány szomoru sorsát is, ki csak ugy játszott a legény szivével, mint macska szokott az egérrel.