A szennyvíz miatt felmérhetetlen a környezeti pusztítás Lőrinci délkeleti részén

Évek óta megkeseríti az anyatelepülés délkeleti részén élők mindennapjait a szabadba ömlő szennyvíz.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

– Ismét arra ébredtünk február 20-án, hogy két utcát, valamint a Zagyva felé lévő legelőnket elárasztotta a szennyvíz – nyilatkozta a közelben élő Dóbiás Viktória. – Ez már a sokadik alkalom volt, de nem történt érdemleges intézkedés a helyzet megoldására, noha minden alkalommal jeleztük a szerintünk érintett hatóság illetékeseinek – panaszolta.

A helyiek szerint a szivattyúk kapacitása alkalmatlan a jelenlegi szennyvíz-mennyiség továbbítására. Gond az is, hogy az aknákba egyes felelőtlen emberek oda nem való dolgokat helyeznek: rongyot, háztartási hulladékot, sőt elhullott állatok tetemeit.

A Tölgyfa és Keleti utca kereszteződésénél lévő vízaknában több éve áll a szennyvíz, s ebben „áznak” a lakosság számára ivóvizet szállító vezetékek is.

Ha pedig a két átemelő szivattyú tönkremegy, irtózatos mennyiségű szennyvíz önti el a környéket, köztük az önkormányzati telkeket. Február végén, az említett napon például félhektárnyi területet árasztott el a fekália, ami helyenként térdig ért – állítják.

– Azóta hetek teltek el, és még mindig nem történt semmi – közölte Dóbiás Viktória.

– Bár a leállt szivattyúkat újraindították, a probléma eredőjét nem javították ki, s a talajszennyezés elhárítása érdekében sem tettek kellő intézkedéseket. Amikor kiömlött a szennyvíz, valóban járt a helyszínen egy szippantós autó, amely elszívott hat köbméter szennyvizet. A gépkezelők azonban megállapították, hogy ily módon akár heteken keresztül is dolgozhatnának, ám akkor sem végeznének. Nagyon súlyos a helyzet pedig. Amellett, hogy óriási a kárunk, a környezetünkben szintén felmérhetetlen pusztítást végzett ez a töménytelen mennyiségű méreg, ami a földbe szivárgott. Az óra pedig most is ketyeg – magyarázta.

A fenti panaszokkal természetesen megkerestük Víg Zoltán polgármestert, aki rendelkezésünkre bocsátotta az ügyben keletkezett dokumentációt.

Viszonylag vaskos iratkötegről van szó, s az ebben foglaltak lényege, hogy a hatóságok jelentős része saját hatáskörében nem tehet semmit. Az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség azt nyilatkozta, hogy intézkedik az ügyben, de ez várhatóan több mint harminc napot vesz igénybe. (Levelük még a koronavírus hazánkbeli megjelenése előtt született.) A Hatvani Vízműtől pedig azt a választ kapta a hivatal, hogy az e célra létrehozott alapból az önkormányzat vásároljon új átemelő szivattyút.

– Utóbbitól nem zárkózunk el, de nem garantálhatjuk, hogy a jövőben senki nem dob a rendszerbe hulladékot és oda nem való tárgyakat – mondta a város első embere. Hozzátette: csaknem tizenöt éve készült ez az akkori áron több mint másfél milliárdos beruházás, s természetes, hogy ennyi idő alatt meghibásodhatnak egyes műszaki berendezések.

A csatornatisztítás és a fertőtlenítés viszont nem az önkormányzat, hanem az üzemeltető feladata – jelentette ki a városvezető.