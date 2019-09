A szépségideál változhat, de a szépség örök, vallja a regionális királynő

A Tündérszépek verseny kapcsán az aktuális szépségtrendekről kérdezte a Boon.hu Lehoczki Évit, illetve arról, hogy ki tud érvényesülni egy szépségversenyen.

Lehoczki Évi az egyetem alatt kezdett hostesskedni, ezáltal került közelebb a szépségversenyek világához is. 2002-ben megnyerte a Miss Universe Hungary Észak-kelet Magyarország Szépe versenyt, 2003-ban a Miss Universe Hungary Kelet-Magyarország Szépe versenyen harmadik helyezést ért el, a következő évben a Beauty of Miskolc szépségversenyen ugyancsak harmadik lett. 2006-ban pedig a Miss Alpok Adria regionális elődöntőjében állhatott a dobogó legfelső fokára, mint Borsod Megye Szépe.

Évi, miután felhagyott a szépségversenyeken való szerepléssel, nem szakadt el ettől a világtól, műsorvezetőként tért vissza a színpadra.

– Ma már nincs kifejezetten trend. Eltűntek az ideálok, de ha valamit ki kellene emelni, talán az a természetesség volna. Amikor én versenyeztem, tilos volt a szépészeti beavatkozás, a tetoválás, a testékszer, de azt is le kellett írni, ha valahol heg vagy seb volt a testünkön. Akkoriban kizárták ezek miatt a versenyzőt, manapság ezek nem számítanak, sőt, a legtöbb plasztikai műtétet már észre sem lehet venni. Az én időmben a göndör barna hajú versenyzők voltak a favoritok, majd a Playmate versenyek által jöttek divatba a szőke hajú, telt idomú lányok. – meséli Évi a boonnak.

Napjainkban nem számít a magasság vagy a hajszín, mondja. Ha valaki gyönyörű, de alacsony, akkor is van lehetősége, nem kell mindenkinek kifutómodellnek lennie, nagyszerű fotómodell lehet egy ilyen adottságokkal rendelkező lányból, teszi hozzá. Emellett versenye válogatja, hogy kik vannak előnyben, nem mindegy például, hogy hazai vagy nemzetközi versenyről van szó, előbbinél szeretjük megmutatni, hogy milyen az igazi magyar szépség, utóbbinál viszont talán nagyobb esélye van egy egzotikusabb külsejű hölgynek, hiszen nemzetközi porondon, egy igazán sokszínű mezőnyben kell megmérettetnie magát. Évi egyébként a szépségideálra azt szokta mondani, hogy nincs általános ideál, a szépség relatív, mindenkiben van valami szép.

Add el magad!

– Azok tudnak leginkább érvényesülni egy szépségversenyen, akik el tudják adni magukat, azaz jól kommunikálnak. Nem csak a zsűri felé, de a versenytársakkal is tudni kell kommunikálni, hiszen csak akkor fogja jól érezni magát a versenyen az ember, ha jól kijön másokkal. Az is rettenetesen fontos, hogy milyennek mutatja magát a külvilág felé: ha ránéznek a közösségi oldalakon az adatlapjára, pozitív képet mutasson. Ne írjon vagy osszon meg olyan dolgokat, amikből később hátránya vagy kellemetlensége származhat, esetleg magyarázkodásra adhatnak okot. Legyen közösségi szereplő, éljen társasági életet, ne zárkózzon el, legyen kedves, nyitott, de egyben visszafogott is. Attól lesz valaki szép, ha ez sugárzik róla. – osztja meg tapasztalatait.

Végül, de nem utolsósorban pedig sok sikert kíván a lányoknak és reméli, hogy ők is olyan életre szóló élményeket szereznek majd a versenyen, mint annak idején ő is.