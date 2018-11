Az ünnepekkor a statisztikai mutatók szerint kiugró a családi veszekedésekből származó feljelentések száma.

Nem akadt más a kezébe csak az udvaron tárolt tűzifa, ezért felkapott egyet és fejbe vágta haragosát – így zárta a vitát tavaly karácsonykor egy megyebeli férfi. A bíróság most hozott ítéletet az ügyben, amelyet olvashattak is lapunk hasábjain. Az ügynek nyilván több konklúziója is van, de egy biztos, hogy az ünnepekkor a statisztikai mutatók szerint kiugró a családi veszekedésekből származó feljelentések száma és az is elmondható, hogy a válások is ilyentájt mutatnak növekedést. Valószínű, hogy ennél a családnál az idén nem történik meg újra a szomorú eset, de legyünk elővigyázatosak és a szeretet ünnepén inkább gázzal fűtsünk!