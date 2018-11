A szezon első versenyén világkupára is készültek Szilvásváradon

Jó versenyt láthatott a publikum múlt szombaton a fedeles lovardában.

Múlt szombaton rendezték meg Szilvásváradon a 2018/2019-es fedeles fogathajtó szezon első versenyét. A rendezvényen megemlékeztek Mátyus Viktorról, a korábbi négyesfogat-hajtóról. A viadalon 44 fogat vett részt, egyes, kettes, illetve négyes fogat kategóriában indulhattak a versenyzők. A négyes fogatoknál a győzelmet a sokszoros magyar bajnok és csapatvilágbajnok Dobrovitz József nyerte meg Tóth Simon Sándor és ifj. Dobrovitz József előtt. A Mátyus család által felajánlott Mátyus Viktor-díjat Dobrovitz József vihette haza.

A kettes fogatoknál ifj. Papcsák István (Nyírségi LE) Rózsa Attilát (Fülöpi HLE) és Fekete Györgyöt (Nyírbátori LE) megelőzve nyerte a viadalt. Az egyes fogatok mezőnyében Mráz László András (Állatorvos-tud. Kar TLC) nyert Sárközi Tímea (Jászberényi LBK) és D’Ess Gábor (Egri LE) előtt.

– Világkupának megfelelő színvonalú arénában, világkupa minőségű pályán tudtam hajtani. Ez volt az első versenyünk a lovakkal, vannak újak a fogatokban, próbálgatjuk őket. A hétvégén utazom Lyonba, hiszen megkezdődik a fedeles világkupa-sorozat, erre próbáltuk elsősorban az én fogatomat összeállítani, a fiaméból cseréltünk lovakat. Neki van még itthon két-három versenye, hogy összerakja a budapesti fedeles világkupán induló fogatát – mondta Dobrovitz József.

Kifejtette, a talaj kicsit mélyebb volt, mert itt ötven start ment végig, természetes, ha a talaj nem bír ekkora terhelést. A külföldi világkupafutamokon legfeljebb tizenhat start van, ha kétszer megy minden fogat, de általában nyolc, plusz az első három szokott indulni. Az új stadionban még nem hajtott, de reméli, hogy nemzetközi viadalokat is fognak rendzeni és akkor kinti fogatával tud ott versenyezni.

Az idei fedeles szezonról elmondta, annyira jó hajtókból áll a mezőny, hogy nagyon nehéz lesz beküzdenie magát az embernek az első hatba. Télen öt világkupaversenyre megy, itthon pedig Hortobágyon és Újhartyánban indul. Célja, hogy a világkupában bekerüljön a döntőbe, s jó eredménnyel tudjon hazatérni.

A maga mögött hagyott szezonról elárulta, elégedett, az év végére nagyon jó fogata állt össze magyar és holland félvérekből. A fia a jövőben lipicaival fog versenyezni, bíznak abban, hogy jó eredményt érnek majd el az Európa-bajnokságon. Fia a kettes fogatok közt két holland lóval indul.

Mint mondta, benti pörgős, rövid lovak kellenek előre, ők tudnak könnyen befordulni az akadályokba. Ha a hátsók is kisebbek, kényelmesebben tud fordulni a kocsi, viszont a nagyobb termetűek nagyobb erőt fejtenek ki. Éppen ezért dilemmában vannak, marad-e így a felállás, vagy a kinti fogatból a két hátsó, erősebb lóval gyorsítanak. Ha elég gyorsak és bírják, a mostaniaknak meg kell tudni oldani a feladatot. Szerinte a lipicai alkalmas arra, hogy kint is, bent is versenyezzen, ez a hollandokról nem mondható el. Utóbbiak fantasztikus díjhajtó lovak, maratonon is remekelnek, de nem bírják idegekkel a fedeles versenyeket. A fenntartási költségek miatt próbálnak kint is és bent is jól teljesítő lovakat választani.

A lipicaiakról kifejtette, van fiatal szilvásváradi lova, amelyet az árverésen vett, most kezdték el tanítani, szeretnék majd beépíteni a lipicai fogatba. Ha kipróbál egy lovat, s lát benne fantáziát, elkezd vele dolgozni, majd bővíti az állományt. Próbálja feljuttatni őket a csúcsra. Nagy dolog, ha felfigyelnek rájuk neves külföldi fogathajtók, Exell Boyd, IJsbrand Chardon, Chester Webwer és Glenn Geertz is hajtja lovaikat, van köztük szilvásváradi is, de román, szlovák, más magyar is. Dobrovitz József szerint, ha tízből nyolc lovat be tud állítani, az jó eredmény, s ez általában sikerülni szokott.

Nemzetközi konferenciát rendeztek A Nemzetközi Lipicai Szövetség október 5–6-án Szilvásváradon tartotta közgyűlését, adta hírül az intézmény honlapja. Itt voltak az európai lipicai lovat tenyésztő ménesgazdaságok és számos magántenyésztő a világ minden pontjáról. Szó volt az egységes elvek alapján folyó edzőképzésről, illetve arról, hogy a ló karakterének megtartásával, a piaci és a korszerű sportigényekre figyelemmel milyen módszerekkel kell és lehet továbblépni a tenyésztésben. Cél, hogy a lipicai lótenyésztés felkerüljön az UNESCO emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára, ezt a munkát a szlovéniai Lipica Nemzeti Ménese fogja össze.

Bemutatták a ­szilvásváradi törzsméneket és az anyaménest. A település képviselő-testülete is támogatja a szilvásváradi fogathajtó világbajnokság rendezésének tervét.