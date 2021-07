A szihalmi Kemencés udvar új életre kelt az idén

Szombaton délután rendez­ték meg a helyi fúvós és mazsorett egyesület által szervezett I. Szihalmi Fúvós Fesztivált a településen. Az utcai felvonulással kezdődő, majd a Kemencés udvarban folytatódó eseményen természetesen részt vett a falu polgármestere, Bóta József Sándor is, vele beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Észrevétlenül érzéketlenítenék a fiatal generációkat

Az első alkalommal megrendezett fúvósfesztiválra meghívást kaptak a balatonfüredi, a felsőtárkányi, a tiszafüredi és a helyi fúvósok, valamint az Egri Majorette Egyesület felnőttcsoportja – tudtuk meg Bóta József Sándortól. A falu polgármestere elmondta: a jó hangulatú rendezvényt utcabál zárta, amelyen a Csomasz Brass Band játszott.

– A már hagyományos Kemencés Gasztronómiai és Hagyományőrző Fesztiválunkat a szokásos június eleji időpont helyett most augusztus 20-án tartjuk. Délelőtt gasztroverseny lesz, majd délben Budai Beatrix és Báder Ernő zenekara szórakoztatja a vendégeket. A gasztroverseny eredményhirdetését követi délután öt órától az ünnepi szabadtéri szentmise, majd az ünnepség és a díszpolgári cím, valamint az érdemérmek, polgármesteri dicséretek és a Tiszta udvar – rendes ház elismerések átadása. Fellépnek még a fénylovagok és utcabál is lesz – vázolta a faluvezető a tervezett programot.

Megtudtuk, hogy másnap, augusztus 21-én, ugyancsak a Kemencés udvarban járási Civil Expót rendeznek. Az esemény főszervezője a Kisbocs Baba-Mama Egyesület. Az eseményt családi egészségnappal kötik egybe. Ezekre a napokra várják a testvértelepüléseik delegációit és versenyzőit is.

Szihalomról szólva Bóta József Sándor úgy fogalmazott: dinamikusan fejlődő, élhető település, a falu lélekszáma megközelítette már a kétezer-egyszázat. Remélhetőleg jövőre akár 2200-ra is gyarapodhatnak. Fiatal családok érdeklődnek és telepednek le a községben, kihasználva az első lakáshoz jutás és a CSOK nyújtotta kedvezményeket.

– A mondottakkal függ össze a gyermeklétszám és a születések számának folyamatos emelkedése. Az iskola tanulói létszáma évről évre növekszik és az óvodai három csoport is maximális létszámmal üzemel már. Az óvodán belül működtetett hét férőhelyes bölcsőde jelenleg is kicsi, mivel sokkal több kisgyermek szülei igénylik az elhelyezést. Ezért is vált szükségessé egy 15 férőhelyes bölcsőde megépítése, ami jelenleg a kivitelezés fázisában van, és legkésőbb a jövő év márciusában átadjuk. A megnyert 200 milliós pályázati keretből épül, igazán szép és impozáns épület lesz – fogalmazott a polgármester.

Tájékoztatása szerint a faluban az év első felében számos fejlesztés indult meg és egy részük már be is fejeződött. A Magyar Falu Programban 50 millió forintból újultak meg utak, 47 millió forintból épült meg a Zsóry-üdülőterületen lévő szervizkerékpárút, befejeződött az övárok kivitelezése is, szintén pályázati pénzből.

– A bölcsőde mellett elkezdődik ötmillió forint támogatással egy elhagyott ingatlan felújítása, s így valósulhat meg azon szándékunk, hogy ennek udvara és kertje a két intézményünk tankertje legyen, az épület pedig iskolai edzőteremként működhessen. Közel 30 millió forint összegű felújításra kaptunk támogatást szolgálati lakáshoz a Hunyadi úti önkormányzati ingatlanon. Megnyertünk egy húszmillió forintos belügyminisztériumi pályázatot szintén belterületi utak felújítására, amihez hárommilliós önerőt kell biztosítanunk – folytatta a felsorolást a polgármester.

A faluvezető szólt még a határon átnyúló pályázat jóvoltából épülő öt faházas, húsz férőhelyes kemping kialakításáról, aminek a párja Szlovákiában, a felvidéki testvértelepülésükön, Szilicén valósul meg.