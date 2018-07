A szlovák ízeké volt ezúttal a főszerep

Finomabbnál finomabb illatokkal csábították a vendégeket a várba, ahol szombaton délelőtt az ízőrzők a régi szlovák hagyományos receptekből főztek, sütöttek.

Az étlapon sztrapacska, macok, pampuska, kenyérlángos szerepelt. Cseh Józsefné elárulta, kell hozzá liszt, tojás, élesztő, margarin és a titkos hozzávaló, a szeretet. Mindebből elkészült a csaknem kétszáz pampuska, azaz a szalagos fánk.

– Immár ötödik éve rendezzük meg Ízőrző programunkat – ecsetelte a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –, és idén először csatlakoztak hozzánk az iskoláskorú gyerekek is. Nagyon örültünk a közös programnak, hiszen számukra a hagyományok továbbadása az egyik legfontosabb feladatunk, reméljük, dédanyáink receptjeit ők is továbbadják.

A Szent Imre Általános Iskola tanulói pedig szívesen segédkeztek. Délelőtt a felnőttek közt sürögtek-forogtak, délután pedig ők is kínálták az elkészült finomságokat, amelyeket a látogatók ingyen meg is kóstolhattak. Szlama Tiborné polgármester tudatta, egy sikeres pályázatnak köszönhetően a rendezvényt majdnem félmillió forinttal segítették és egy korábbi támogatásból megvásárolt mobil kemencét is biztosítottak.

Hagyományos szlovák ételek készítése és kóstolósa után az Ízőrző program beszélgetéssel zárult, ahol a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagjai meséltek a régi idők főzési, sütési szokásairól. Koós János és a Minaret kamarazenekar előadása következett, majd levezetésként a délutáni órákban Belkovics László tangóharmonika kísérete mellett a Mátragyöngye népdalkör szlovák és magyar nótákat énekelt.