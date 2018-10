A szőllőiparra hátrányos a dézsma

MÁTRA. POLITKIAI ÉS KÖZGAZDÁSZATI KÖZLÖNY. EGYSZERSMIND A HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK T. EGYESÜLT MEGYÉK GAZDASÁGI EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. 1863. AUGUSZTUS 1.

Az ostorosi szőllődézsma örök váltsága tárgyában.

E hó 26-án a szőllőbirtokosok teljes jelenlétében előleges jelentésünk szerint közgyülés tartatott, melyben a tárgynak több oldalróli megvitatása közben kiderült, hogy a fennálló törvények a rendszabályok értelmében a megváltásra első szükséges kellék: hogy ezt a szőllőbirtokosok többsége akarja, melyre nézve a jelen volt összes szőllőbirtokosok egyhangu nyilatkozata az volt, hogy a szőllőiparra annyira hátrányos dézsmát megváltani mindnyájan nemcsak kivánják; de annak közlésére a szükséges lépéseket ezennel meg is teendik; mi végre határoztatott: hogy kerestessék meg egy folyamodvánnyal először az egri papnöveldei igazgatóság, mint a szőllődézsma szedésére jogositott uraság, mely folyamodvány a szőllőbirtokosok ebbeli ohaját tolmácsolván, annak létesitését a földesuraság részéről kérvényezzék, hogy a megváltás a lehető rövid idő alatt eszközöltethessék – s a megváltásra nézve, a megváltási összeg, s annak törlesztése, illetőleg lefizetése tekintetében a földesuraság maga részéről saját kivánalmát s követelését előterjeszteni sziveskedjék; másodszor kerestessék meg Érsek ő exja mint a megyebeli egyházi javak főfelügyelője, hogy e megváltás ügyét kegyes pártfogásába venni, s annak kivitelét magas befolyásával könnyiteni méltóztassék.

Ezen folyamodványok s a jelen gyülésről vezetendő jegyzőkönyv feltevésével Szuhányi János ügyvéd úr bizatott meg, hitelesitésére, a folyamodványok benyujtására a nevezett ügyvéd uron kívül Csiky Sándor, Kósa György, Szederkényi Nándor, Pók György, Hebron János, egri lakos ostorosi szőllőbirtokosok közöl Becher Alajos, Vancsay Ferencz ostorosi lakos birtokosok közöl Bak

János és Bán János bizattak meg a közgyülés által, kik is eljárásukról a legközelebb tartandó közgyülésnek jelentést teendnek.

EGER ÉS VIDÉKE. HELYI ÉRDEKÜ, TÁRSADALMI, VEGYESTARTALMU HETILAP. MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN.

1885. JANUÁR 7.

A polgármester és a cirkusz.

(D. C.) Mikor Windt fölépitette Konradinak a cirkuszt, a városi főjegyző, főkapitány, főmérnök s a tüzoltó főparancsnok minden szempontból megvizsgálták s miután kifogásolni valót nem találtak rajta, átadták a használatnak.

Konrádi társulata megkezdte előadásait; és ámbátor a közbejött esős idők miatt a közönség eleinte nem is látogathatta, a néhány előadás után azonban mindenki ama meggyőződéssel távozhatott otthonába, hogy itt egy jóravaló, szervezett, ambizciozus tagokból álló társulattal áll szemben.

Most, hogy az idő jobbra fordult: közönségünk is sietett a rég nem élvezett mulatságot fölkeresni, pótlandó némiben Konradinak eddig tett óriási költekezéseit.

Eddig tehát rendén volna. Sőt az is nagyon helyén van s a nagy közönség inye szerint történt kivánatos cselekmény volt, hogy derék főkapitányunk Konrádi engedélyét január 15-től február 1-éig meghosszabbitotta.

A polgármester nem tudjuk mi incidensből, összehivatta a tanácsot és a szabályrendelet ellenére, feloldotta a főkapitányi határozatot – Konrádi a hatósághoz folyamodott fel, hol, mint részrehajlatlan forumnál az ügy jó kezekbe lévén, biztosan hisszük, hogy a városi szabályrendeletnek érvény szereztetik, és az egri közönségnek óhaja, mely a jelenlegi tömeges látogatásban nyilvánul, nem fog ignoráltatni.

FRICI. HUMORISZTIKUS HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

1876. MÁRCIUS 26.

Dratva Mihály és Kapás Bera egri polgárok ártatlan beszélgetése.

D. Tudja-e komám, hogy elviszik a megyeházát Gyöngyösre?

K. Ne mongya!

D. El má, meg a törvényszéket is!

K. Azt is? Ejnye csak az adóhivatalt is elvinnék!

D. De má mégse szép, hogy a mi követünk nem vót ott Pesten azon a referencián, a hol mebeszélték ezt a dógot.

K. Hát csak ugyan nem vót ott?!

D. Nem ám, mer akkor itt Egerben magazin-gyülés vót, hát haza jött.

K. Iszen, a mi azt illetyi, mi nem is pestyi, hanem egri követnek választottuk meg Babics fiskárius urat, azér inkább itt a helye, mint Pesten.

D. No hát akkor is énekelhetik kentek:

Babics lett az egri követ,

Elviszik a törvényszéket.

Ragyogó csillagom!

