A szülés utáni depresszió a teljes családra kihat

A kimutatások szerint a kismamáknak­ körülbelül tizenöt százalékánál alakul ki szülés utáni depresszió, amely az édesapák, az egész család helyzetét is nagyban nehezíti. A tünetekről és annak kezeléséről szakorvos beszélt lapunknak.

Az egri ­Blanka két apróság édesanyja, s ahogyan azt elmondta kérdésünkre, bizony mindkét szülése után átélt depressziós tüneteket.

– Úgy éreztem, senki nem értékel, minden rossz, amit csinálok, nem vagyok jó anya és nem értek a gyerekneveléshez – emlékezett vissza erre a kellemetlen állapotra. – Állandóan sírógörcs kerülgetett, és legszívesebben napokig csak aludtam volna, hogy ne kelljen törődnöm senkivel és semmivel. Viszont a gyermekeim és a párom közelsége, valamint a barátaim támogatása segített túllépni ezen a nehéz időszakon, s így egy hét után el is múlt.

Dr. Fejes Veronika, az ­egri Markhot Ferenc Kórház pszichiátriai-addiktológiai és rehabilitációs osztályának az orvosa a Hírlapnak úgy nyilatkozott, hogy a baba születésével a családi rendszerben merőben új helyzet jön létre, hiszen a korábbi egyensúly ilyenkor megbomlik.

– Ismeretes, hogy a várandósság során szembetűnő fizikai, mentális változásokon mennek át a nők – magyarázta a szakember, ­hozzátéve, hogy ez a kismamák közel tizenöt százalékánál fordul elő. – Tíz szülésből körülbelül nyolc esetben tapasztalható a szülés utáni szomorúság – a baby blues –, ami általában a szülést követő harmadik, negyedik napon jelentkezik. Ilyenkor az anyukák lehangoltak, fáradtak, de ez az időszak legfeljebb két hétig tart. Kezelést általában nem igényel, de azért fokozott figyelmet kíván. Ha viszont ennél tovább tart és kiegészül nagyfokú szorongással, valamint alvászavarral, akkor a depresszió klasszikus tüneteivel, akkor szülés utáni depresszióról beszélünk.

Hangsúlyozta a doktornő, hogy súlyos esetben kialakulhat szülés utáni pszichózis is, ami ezer szülésből egy-két mamát érint. Ilyenkor súlyosan sérül a realitáskontroll, amikor az egyén a valóságot nem megfelelően érzékeli, kialakulhatnak érzékcsalódások, különféle, általában a csecsemővel kapcsolatos téveszmék. Előfordul befejezett öngyilkossági kísérlet, vagy hogy az édesanya kárt tesz a bébiben is. Ez a kórkép azonnali kórházi kezelést igényel.

Ismertette továbbá azt is, hogy a szülés utáni depresszió kialakulásában rendszerint biológiai és pszichoszociális tényezők játszanak nagyon fontos szerepet.

– Ha az anyukánál az élete során, s a terhesség alatt előfordultak pszichés problémák, akkor nagyobb eséllyel fordulhat elő szülés utáni depresszió – utalt rá dr. Fejes Veronika. – Főként szorongásos és hangulatzavarok, de egyéb pszichiátriai kórképek is előrevetíthetik ezt az állapotot. Fontos tudni, hogy ha a vérrokonok között előfordult depresszió, szorongásos állapot, netán bipoláris zavar, úgy szintén veszélyeztetettebbekké válnak a mamák. A terhesség, a szülés során bekövetkező hormonális változások hatnak az idegrendszerre, befolyásolják a lelki állapotot.

– A szülés utáni depresszió kialakulásában ki kell emelni a pszichoszociális faktorok jelentőségét is – folytatta. – A teherbeesés körülményei – például, hogy tervezett-e a baba, meddőségi kezelés előzte-e meg a terhességet, vagy esetleg lányanyáról van-e szó –, a várandósság, a szülés lefolyása, s hogy szövődménymentes volt-e a terhesség, befolyásolhatják a depresszió kialakulását. A szülőanya alacsony önértékelése esetén nagyobb eséllyel alakulhatnak ki a tünetek, de a perfekcionizmus, vagyis a tökéletességre törekvés jelentőségét is megemlítik mint rizikófaktort. A családból hozott minták, az anyasággal kapcsolatos szerepek, félelmek is jelentős mértékben befolyásolják a lelki állapotot, mint ahogyan a problémás párkapcsolat, az egzisztenciális nehézségek, különösen a rossz anyagi körülmények, a várandósság alatt bekövetkezett negatív életesemények.

A további tünetekről elmondta, gyakori a bűntudat érzése, az anyasággal kapcsolatos dilemmák: jó szülő-e, képes-e ellátni utódját, meg tud-e felelni az elvárásoknak. Ezek elhatalmasodhatnak a mamán, de az is előfordulhat, hogy közömbössé válik a ­pici irányában, s gondot okozhat annak ellátása. Étvágytalanság, fáradtság, enerváltság egészítheti ki ezeket.

– A felismerésben lényegi szerepet tölthet be a család, különösképpen az édesapa – fejtegette továbbá a szakember. – Hazánkban egyébként a védőnői hálózatnak kiemelten fontos feladatai vannak ebben az időszakban, de jelentős a háziorvosok, a nőgyógyászok, s a szülésznők szerepe is. Elsődleges a pszichoterápia, de szükséges lehet akár gyógyszeres kezelés is. Az előbbi, kombinálva gyógyszeres kezeléssel, valójában a leghatékonyabb gyógymód.

Felhívta az orvosnő a figyelmet arra is, a szülés utáni pszichózis esetében elkerülhetetlen a kórházi kezelés. A fővárosban már létrehoztak olyan osztályt, ahol az édesanyát nem választják el az újszülöttől, hiszen sokuk félelme épp az, hogy mi lesz ekkor az utódjával. Kezelés nélkül viszont tovább tart a beteg javulása, felépülése, s ekkor nagyobb az esélye egy újabb depressziós epizód kialakulásának is.

Dr. Fejes Veronika tapasztalata szerint a korai anya-gyermek kapcsolat milyensége döntő szerepet játszik a későbbiekben az egyén személyiségfejlődésében. Így a kötődési problémák kialakulásában, a depresszióra való esékenységben egyaránt. Az apák helyzete is nehezebbé válik, amikor a párjuk depressziós lesz. Lényeges tennivaló ilyenkor az anyák támogatása. Egyre ismertebbé válik, hogy a szülés után a családfőknél is ­észlelhetőek pszichés tünetek, ­például ingerlékenyebbekké, ked-

vetlenebbekké válhatnak, alvászavar jelenhet meg.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock