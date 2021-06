A tananyaghoz fejlesztenek az Eszterházy Károly Egyetemen

Digitális tankönyvi felület fejlesztéséről írt alá megállapodást Budapesten dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) rektora, valamint dr. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke.

Az intézmény tájékoztatása szerint a rektor arról szólt, az egyetem informatikai tudásközpontjának munkatársai gyakorlottak, hiszen ők fejlesztették a Nemzeti Köznevelési Portált, mely tartalmi megújulást hozott a köznevelésben. Hozzátette, augusztus elsejétől az Egri főegyházmegye lesz az EKE fenntartója, s ez az első olyan együttműködés, mely ennek jegyében köttetik. Az elnök kiemelte, a katolikus egyház a kezdetektől kiemelt figyelmet fordít az oktatásra, mely napjainkban a modern módszerek és eszközök segítségével még hatékonyabbá tehető.

A várhatóan szeptemberben induló, elsősorban katolikus iskolák diákjainak és pedagógusainak szóló honlap a tananyagok mellett interaktív feladatokat s médiatárat is kínál majd.

Tanévértékelő interjút is adott a Líceum Televíziónak a napokban az Eszterházy egyetem rektora. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona azzal kezdte, az elmúlt másfél évben megváltozott az élet, s a munkamódszerek is.

Elmondta, az egyetem eddig is az élen járt a digitális technika alkalmazásában az oktatás területén, azonban teljesen természetesen volt egy kezdeti bizonytalanság a kollégák részéről. Ennek ellenére úgy vélte, kiállták a próbát az egyéb nehézségek ellenére is, sőt digitális fejlesztések is születtek.

Az egyetem fenntartóváltását érintő kérdésre elmondta, kétszázötven év után az intézmény visszatér az alapítójához, s ez történelmi jelentőségű lépésnek számít.

Szavai szerint ez szellemi megújulást jelent. A mindennapokban a katolikus egyetemi létnek szimbolikus és gyakorlati megvalósulása is lesz. Ezek között említette a kurzusok indítását, a kántorképzést, emellett szorosabbra fűzik az együttműködést a Hittudományi Főiskolával is. Augusztus elsejére ünnepséggel is készülnek a fenntartóváltás okán.

Az egyetem intézményfejlesztési tervéről hamarosan tárgyal az EKE szenátusa. Ez a következő négy év fejlődési irányait tartalmazza többek közt az oktatást, a kutatást, a missziós tevékenységet tekintve. Megemlítette például a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet előirányzott nyolcmilliárd forintos fejlesztését.

Elhangzott, a köznevelés módszertani megújulását adó Komplex Alapprogramhoz – mely élményalapú tanítást jelent – immár több mint hétszáz iskola csatlakozott, tizenkilenc pedig Élménysulivá vált.