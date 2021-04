A tavalyi áron szép számmal fogyott a kötözött sonka húsvétra

Ha húsvét, akkor a legtöbb ünnepi asztalról nem hiányozhat a sonka sem. Az üzletek is felkészültek erre, a kínálatot látva pedig nem lehetett okunk panaszra se minőség, se ár tekintetében. Az elmúlt napokban nagyon fogyott az érlelt finomság, s azok, akik csütörtökön indultak el érte, már csak a jó szerencsében bízhattak.

Nem érezhető a válság a kereskedelmi láncok igényein, a sonkák előrendelésein a Pápai Hús Kft. közleménye szerint. Mint írták, az előző évhez képest jelentősen, csaknem tizedével emelkedett a húsvéthoz kötődő húskészítmények rendelése cégüknél. A többlet nagyobb részét pedig a hosszú hetekig érlelt, minőségi termékek teszik ki. Szappanos Péter, a vállalat ügyvezetője szerint ez azt is mutatja, hogy a kereskedők e termékekből várják a legnagyobb forgalomemelkedést.

Hozzátette, ráadásul szokatlan meglepetésben is része lehet a vásárlónak, hiszen a kiváló minőségű, hosszú érlelésű sonkák nem lettek drágábbak, mint tavaly. Ennek okaként említette, hogy a költségeket döntően meghatározó élősertésárak óriásit növekedtek az elmúlt néhány hétben – ami fokozatosan kihat a hústermékek előállítására is –, a hosszú érlelésű sonkák még a kedvezőbb költségű sertéshúsból készültek. Hozzátette, a megdrágult alapanyag először a friss hús árában jelenik meg.

A húsvét közeledtével egyértelműen megnő a sonkák és hasonló húskészítmények iránti igény. Az ügyvezető elmondta még, a vásárlók által preferált termékek köre meglehetősen széles: a hagyományosnak tekinthető, hosszú hetekig érlelt füstölt comb és lapocka még mindig kelendő. Az utóbbi években népszerű lett a tarja és más húsrészek is. Az alacsonyabb árkategóriát választók pedig a gyorsérlelésű termékeket teszik kosárba. Húsvét előtt egyértelműen több hústerméket vásárolnak az emberek, de emellett az is megfigyelhető, hogy ilyenkor a vásárlók szívesebben választják a megbízható, minőségi magyar termékeket.

Így látják ezt a Pásztorhús Kft. egyik egri üzletében is, ahol csak magyar, s azon belül is sokszor megyei áru van a pultban. Oláh Zsolt, a húsbolt egyik hentese lapunknak elmondta, nagy volt a forgalom a héten. Leginkább a hosszan érlelt kötözött sonka fogyott, de vitték a vásárlók a frikandó sonkát is. Ottjártunkkor már csak a gyorsérlelésű termékekből maradt a pultban, s egy hatalmas parasztsonka várt még gazdára a maga több mint nyolc kilójával. Úgy vélte, aznap mindenképpen elkel még, nem volt ez másként tavaly sem.

A hentes azt tapasztalta, nem csak a sertés fogyott igazán, vitték a vásárlók a csirke- és a marhahúst is. Mint mondta, a kocsonyának való részeket is sokan keresték, ugyanis vannak, akik ilyenkor is azt tesznek az ünnepi asztalra. Szavai szerint a vásárlók is örömmel tapasztalták, hogy nem lett drágább a tavalyihoz képest a hosszan érlelt sonka. Bár szombaton is nyitva lesznek, aznap nem reménykedhetünk széles választékban.

A neves egri séf praktikus tanácsai

Húsvétkor az ünnepi asztal dísze a sonka, ami jó esetben mutatós, ízletes és omlós. Hogy mi a titka a tökéletes húsvéti sonkának, azt nemrégiben osztotta meg szerkesztőségünkkel Eger egyik legismertebb séfje. Macsinka Jánostól, az egri Macok Bisztró tulajdonosától megtudtuk: a nyers sonkát sósságától függően előzőleg 8–12 órán át hideg vízben áztatjuk. S ami fontos: mindig hideg vízben tesszük fel főni.

Macsinka János egy fantasztikus húsvéti fogást is bemutatott nekünk!

– A vízbe tehetünk hagymát, fokhagymát, gyökérzöldséget, borsot, babérlevelet vagy más fűszernövényeket is. Főzésnél a víz mindig csak gyöngyözzön, mintha kocsonya készülne – tanácsolta Macsinka János. Kiemelte, hogy mennyi időre van szükség, az mindig a hús méretétől függ, ezt hústűvel tudjuk ellenőrizni.

Lényeges, hogy a megfőtt sonkát mindig főzőlevében hagyjuk lehűlni. A séf azt is elárulta, hogy a megmaradt lé kitűnő alapleve a babnak, sárgaborsónak, lencsének esetleg káposztás ételeknek. S végezetül: a kihűlt sonkát nedves konyharuhával takarjuk le, úgy tegyük be a hűtőbe.