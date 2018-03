A tavasz hírnökei: megérkeztek és jól érzik magukat a gólyák – Videóval

Örömteli hírrel indult a reggel.

Örömteli hírrel indult a reggel: megérkezett Felnémetre az első gólya, melyet remélhetőleg már a tavasz hírnökeként üdvözölhetünk. Nem ő azonban az egyetlen érkező: a megye több településén is elfoglalták fészküket a hazatérő madarak, köztük Nagyúton is, ahonnan egy helyi lakos által rögzített videó is eljutott hozzánk. A felvételen darus kocsiról bontják a fészket, melyet a hölgy méltatlankodva kommentált, mondván: a gólya már korábban elfoglalta hajlékát. Az intézkedés okairól dr. Soltész Bélát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Heves Megyei Csoportjának elnökét kérdeztük.

– Nem kirívó eset, hogy a nemzeti park munkatársai beavatkoznak és megbontják, vagy tartóval látják el a fészket – magyarázta a szakember. – Ennek oka, hogy a túl terjedelmes, vagy nagy súlyú fészkekre az elektromos vezeték veszélyt jelent, a madarakat áramütés érheti. A gólyákat a beavatkozás nem zavarja meg, ugyanoda térnek vissza.

Dr. Soltész Béla cáfolta a közösségi médiában terjedő felhívást is, mely szerint a hideg idő miatt a korán érkezett gólyák ellátásra szorulnak. Mint mondta: a hűvös március ellenére minden körülmény adott, hogy a madarak táplálékot és vizet találjanak.

Borítóképünk illusztráció Fotó: Berán Dániel/HMH