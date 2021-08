A tavaszi bizakodás ellenére nehezen indult a gyöngyösi turistaszezon

Májusban még nagyon bizakodó volt a hangulat a Mátra és Gyöngyös nyári idegenforgalmát illetően. A szezon a legtöbb helyen mégis döcögősen indult be, s eltelt a nyár fele, mire úgy-ahogy, lábra kapott a turizmus.

A Mátra a pandémia alatt helyzeti előnyt élvezett sok régióval szemben, az erdőkben a kirándulás a korlátozások idején is lehetséges volt. Bár a szálláshelyek május elején kinyithattak, Hollóné Czvack Marianna, a Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület elnöke arról beszélt, július előtt megyeszerte alig volt foglalás a vendégházaikban, a korábbiakat pedig lemondták.

– A pandémia előtti időkhöz hasonló forgalomról csak július második felétől beszélhetünk – mondta az egyesület elnöke. – A már lefoglalt szállásokra ekkortól kezdve érkeznek meg biztosan a pihenni vágyók. Jellemzően most is csak két-három héttel korábban jelzik üdülési szándékukat az emberek, és az itt töltött napok száma is kevesebb. Döntő többségében magyarok jönnek, öt százalék körüli csupán a külföldi, néhány lengyel, illetve akik Szlovákiából vagy Erdélyből érkeznek. Ezzel együtt, a jelenlegi általános helyzetet figyelembe véve, nincsenek rossz helyzetben a mátrai vendégházak. A hegyvidéki környezet nagyon felkapott az egész Alföldön, Debrecen és Szeged térsége a fő „küldőterület”. Óriási vonzóerő a jó levegő, az erdő közelsége, meg az, hogy a szálláshelyek alpesi jellegűek, gyakran rönkfából készültek, az aktív turizmus lehetőségei karnyújtásnyira vannak – összegezte Hollóné Czvack Marianna.

Július közepéig erősen döcögött a forgalom Sástón. Pergéné Kiss Edina, a Mátra Adrenalin Park Kft., valamint a Kemping Sástó Kft. vezetője arról tájékoztatott, hogy az Oxygen kalandparkban és a kempingben alig volt vendég júniusban.

– Egy hete lehet azt mondani, hogy mindkét helyen visszaállt az elvárt forgalom. A bizonytalanság azonban megmaradt, mert nincsenek előre foglalások, minden érkező az utolsó pillanatban regisztrál. A korábbi nyarakon már júliusban nagyjából egyformán erős volt a hét öt munkanapja s a hétvége telítettsége. Ez a helyzet idén egy hónappal később alakult ki – mondta Pergéné Kiss Edina.

Idén nyáron semmi nem úgy működik a turizmusban, mint az előző években Hollóné Czvack Marianna arról is beszélt, hogy az iskolai szünet kezdete nem adott lökést a turizmusnak a Mátrában sem, mert júliusig sok szabadidős lehetőség védettségi igazolványhoz volt kötve.

Azok a helyek jártak a legrosszabbul, ahol a strand a fő attrakció, és csak a fürdők kinyitása után tehették meg az első lépéseket, de júliusig a védettséggel nem rendelkezők tömegei elmaradtak. A korlátozások után rá kellett jönni, hogy azután sem mennek úgy a dolgok, mint régen. Az a széles réteg, amely például a falusi turizmust választja pihenésül, erős pénzzavarral küzd. Nem nyaralnak olyan nagy számban, és annyi ideig sem, mint korábban. Legtöbben úgy engedhetik meg maguknak a kikapcsolódást, hogy felhasználják a SZÉP-kártyájukon felhalmozódott pénzt. Sok turista elmaradásának az oka, hogy a járvány alatt a kényszerpihenők, a gyerekek távoktatása idejére szabadságot vettek ki. S vagy nem maradt, vagy ha igen, az adott esetben nehéz helyzetben levő munkáltató nem szívesen adja ki azt.

A gyöngyösi állatkert látogatottságával kapcsolatban Barcai Henrietta igazgató a júliusról elégedetten beszélt. Báryné dr. Gál Edit, a Mátra Múzeum igazgatója szintén a pandémia előtti forgalom visszatértét említette, hiszen a saját szervezésű városi és a vándortáborok rengeteg gyermeklátogatót hoznak, és a környéken nyaraló családok is gyakran betérnek hozzájuk.

A népszerű kutyafogat­túrákat vezető mátrafüredi Hering Tamás szerint viszont az érdeklődés ötven-hatvan százalékra esett vissza a korábbi évekhez képest.

A Kékes Kutató-Mentő Alapítvány munkatársainak is kevesebb dolguk akad manapság. – Régen a hosszú hétvégék problémásak voltak, most akkor is nyugalmasabbak a napok. Az, hogy nincs annyi mentőfeladat, önmagában örvendetes, de azt is mutatja, hogy nincs annyi turista a Mátrában, mint nyáron szokott. Az ezres tömegeket vonzó nagy túraversenyek is nagyrészt elmaradtak – tájékoztatta lapunkat Klausmann Viktor, a hegyimentők vezetője.