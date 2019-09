A tehetséggondozó társaság ünnepel Egerben

Megalakulásának harmincadik évfordulója alkalmából kétnapos konferenciát rendez a Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) az Eszterházy Károly Egyetem dísztermében.

A pénteki nyitó napon Habis László, a város polgármestere köszöntőjében elmondta, óriási missziót végeznek a pedagógusok, akiknek áldásos munkája nyomán fantasztikus eredményeket érnek el a tehetséges diákok. Dr. Liptai Kálmán is üdvözölte a résztvevőket, aki hangsúlyozta, kiváló helyszínen folyik a tanácskozás, szavai szerint ez az a hely, ahol az álmok megvalósulnak. Mindezek után megkezdődtek az előadások. Dr. Balogh László, az MTT elnöke beszámolt a társaság elmúlt öt évnyi tevékenységéről, de szólt az Egri Főegyházmegye tehetséggondozói programjáról is. A péntek az MTT kitüntetéseinek átadásával zárult. Szombaton a szekcióülésekre kerül sor, melyet szabadabb programok követnek. A konferencia résztvevői orgonahangversenyt élvezhetnek a Bazilikában, de megtekinthetik a várat, az Érseki Látogatóközpontot, és a Líceumot is.