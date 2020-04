A temetésekre és a házasságkötésekre is kihat a járvány

A koronavírus-járvány mindenki életét felborította. A nagyobb családi összejöveteleket, így a házasságkötéseket is sokan elhalasztják. Persze esküdni azért szabad, a kijárási korlátozás sem tiltja azt, ha valaki esküvőre megy szűk körben. Ugyanez érvényes a temetésekre is. Körbejártuk, hogy zajlik mindez megyénkben.

Habuczki Piroska egri anyakönyvvezető a Heol kérdésére elmondta, a járványügyi helyzet miatt a májusi, júniusi esküvőket inkább előbbre, márciusra, áprilisra hozták a párok. – Akik nagylétszámú, násznépes esküvőhöz ragaszkodnak, azok későbbre, az őszi időszakra halasztják az eseményt. Egyelőre egy-két esetben fordult elő, hogy lemondták a szertartást és egy-két olyan pár volt, aki a jövő évet választotta inkább az idei helyett – fogalmazott.

– Májusban tartotta volna barátnőm az esküvőjét, de a járványhelyzet miatt inkább októberre halasztotta a nagy napot. Nem szeretné, hogy beárnyékolja élete legszebb pillanatait a betegség és nem szeretne maszkban az anyakövvezető elé állni, ami teljesen érthető is. Az ő helyében én is így döntötem volna – mesélte az egri koszorúslány.

Az egri Klárának és párjának szintén májusban lett volna az esküvője egy Egerhez közeli szabadtéri helyszínen. Viszont a jelenlegi helyzetre való tekintettel elhalasztják a nagy napot és jövő ilyenkor, vagy még idén ősszel tartják meg. Mint mondta, sokat gondolkodtak rajta, hogy elmenjenek-e azért a városházára a tanúkkal és a szülőkkel az eredeti időpontban, de végül úgy döntöttek, maradnak az eredeti felállásnál.

Elhunyt szeretteinket meg lehet látogatni

A temetőlátogatás is megfontolandó ezekben a napokban. Egy egri, idős olvasónk elmondta, két éve hunyt el a párja, s azóta minden reggel kilátogat hozzá a temetőbe. Visz egy szál virágot, gyújt egy kis mécsest, így emlékezik az együtt töltött évtizedekre.

– A közelben élő gyermekeim arra kértek, egy időre hagyjak fel ezzel a szokásommal. Elmondták, hogy nagyon fontos vagyok számukra, és szeretnék, ha az unokáimmal is sok időt tölthetnék még együtt, ha elmúlik a járvány. Hallgattam rájuk, hiszen tudom, hogy nagyon szeretnek. Megértettem az aggodalmukat, így ha nehezen is, de tudomásul vettem, hogy egy ideig nem látogathatom a temetőt. Esténként itthon gyújtom meg az emlékezés mécsesét.

Sirokban nem korlátozták a temető látogatását, ám Tuza Gábor polgármester főként az időseket arra kéri, hogy kérjék meg közeli hozzátartozóikat, ismerőseiket, hogy segítsenek ebben az átmeneti időszakban. Ha az elhunyt születés-névnapján szeretnének virágot vinni a sírra, a fiatalabbak vigyék ki autóval a mamát, papát a sírhoz egy kis időre, de az lenne a legszerencsésebb, ha ezekben a hetekben ki-ki az otthonában egy-egy szál gyertya meggyújtásával emlékezne elhunyt szeretteire.

Gyöngyösön sem korlátozzák a temetőlátogatást. – Természetesen a temetők területét rendben tartjuk. A síremlék magántulajdon, így ahhoz nem nyúlunk, a környezetüket gondozzuk. Arra kértük és ezúton is arra kérjük azokat, akiknek sajnos temettetniük kell, hogy szűk családi körben tartsák meg a szertartásokat. Egyébként az a tapasztalatunk, hogy ezt be is tartják a hozzátartozók, ezért a kialakult vírushelyzet óta nem jellemző a nagy létszámú temetkezés – mondta el lapunk kérdésére Dorsánszki Zsolt a Városgondozási Zrt. vezérigazgatója.

– Az említett témával mi külön nem foglalkoztunk, hiszen a kijárási korlátozás értelmében a gyalogos közlekedés szabályait betartva van lehetőség a temetőbe kilátogatni, illetve társadalmi igény sem mutatkozott arra, hogy erre vonatkozóan a lakosság segítségre szorul – felelte kérdésünkre Szalay Andrea, egri sajtóreferens. Szavai szerint, a szociális intézmények és az önkenetesek folyamatosan igyekeznek minden segítséget megadni az idős állampolgároknak, de az ilyen jellegű feladatokra már nincs plusz kapacitás. A temetőgondokok, ahogy eddig is, figyelnek a sírokra.

– Arra való tekintettel, hogy a temetőt továbbra is látogatják, a temető bejáratánál a fertőtlenítő pontok indulása óta található egy pontunk, amit az oda látogatók igénybe tudnak venni – tette hozzá.

A temetéseket is elhalasztják

Egri Főegyházmegye azt írta, a temetési szertartások a ravatalozó használatának kizárásával, egyszerű és rövid formában a sírnál történjenek., így elhunyt szeretteinktől szűk családi körben elbúcsúzhatunk. Ám így is megcsappant a temetések száma Egerben. A temetkezési szokások átmeneti változásáról a Mediátor Temetkezés Kft. vezetője beszélt portálunknak. Az utóbbi években az a trend mutatkozik, hogy a hozzátartozók a hamvasztást választják, most azonban a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a hozzátartozók 70-80 százaléka haza is viszi a hamvakat és később búcsúzik el szertartás keretében szerettétől. Azonban az urna otthon tárolása külön engedélyt kell kérni.

– Azért választják most sokan ezt a lehetőséget, mert az egyházi szertartások mindössze 10-15 percesek és csak a külső ravatalnál, a sírnál van lehetőség ezek megtartására. Sokan egy későbbi időpontot választanak körülbelül két-három hónappal csúsztatják el a hivatalos búcsúztatást. A kiválasztott időpontig mi is tároljuk a hamvakat, hazavitelre pedig csak igazolás ellenében van lehetőség, melyet a Városgondozás Eger Kft.-től lehet beszerezni, nem egri lakosok esetében pedig a helyi jegyzőtől kell a papírokat kérni – nyilatkozat Haagh Ferenc, az egri temetkezési vállalat vezetője.

A városgondozás Bródy Sándor utca 4. szám alatt található irodájában kell személyesen megjelennie az elhunyt hozzátartozójának és ott kell egy nyilatkozatot kitölteni a hamvak tartásának pontos helyéről.