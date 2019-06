A templomfelújításra egy ideig várni kell Lőrinciben

Ha a falkutatások ­középkori maradványokat tárnak fel, változhatnak a templom felújításának a szempontjai. Így a költségei is.

Régóta az elsődleges kívánalmak között szerepel a település római katolikus templomának a felújítása, ám eddig nem került sor a rekonstrukcióra. A téma most ismét terítékre került, annak kapcsán, hogy a Zöld város-projekt keretében megszépül a Szabadság tér és környéke. A beruházás részeként megújítják a templomkerítést, valamint a közeli parkokat is, ám az imahely tatarozására továbbra is várni kell.

Hogy miért, ennek okára Pálinkás Péter alpolgármester világított rá, közölve: változhatnak a templom felújításának szempontjai, amennyiben a falkutatások középkori maradványokat tárnak fel. Közlése szerint a projekt látható része a falkutatással és a restaurátori kutatással indulhat még ezen a nyáron; a teljes körű kiviteli terv elkészítésére – amelynek önmagában hatmillió forint körüli költségei lehetnek – viszont csak a jövő év elején látnak esélyt a szakemberek.

A kiviteli tervek elkészítésének és a vizsgálatoknak a költségeit magára vállalta az önkormányzat. – Az éppen lejáró építési engedélyt újabb esztendővel sikerült meghosszabbíttatni a kormányhivatalnál, de amennyiben a falkutatás során érdemi középkori maradványok kerülnek elő, az engedély módosítására lesz szükség – mondta az alpolgármester. – Egy ilyen, várostörténeti szempontból pozitív fejlemény azonban az építészeti tervezés és a nedvességvédelem vonatkozásában többletköltséget jelenthet. A szakértők szerint a régészeti feltárások eredményei szintén befolyásolhatják a helyreállítási koncepciót és a tervezés kiadásait. Mindezekre a szempontokra figyelve, alapos előkészítés után újulhat meg a templom.

Mint arról korábban beszámoltunk, a helység vezetése pályázati támogatásból és az egyházmegye segítségével varázsolná újjá a Szent Mihály-templomot, s ezzel válna teljessé a főtér rekonstrukciója. Nemrég pedig azt is megírtuk, hogy a baptista felekezet összefogással újította fel a Pozsonyi utcában lévő imaházat.