A tervek szerint jövőre elkészülhet Kömlő új bölcsődéje

Letették tegnap Kömlőn a bölcsőde alapkövét, mely a tervek szerint egy év ­múlva megnyithatja kapuit a kicsik előtt.

– Mérföldkőhöz érkezett a településünk ezzel a bölcsődei beruházással – kezdte Turó Tamás, Kömlő polgármestere. Mint mondta, sok gyermekük van, iskolában több mint kétszázan tanulnak, óvodásuk pedig több mint száztíz van, s évente átlagban 35–45 gyermek születik.

– Az igény tehát nagy, az új bölcsőde pedig hozzájárul majd ahhoz is, hogy azok is elmenjenek dolgozni, akik a kicsik mellett eddig nem tudtak – foly­tatta.

Kömlő önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban sikeres pályázatot nyújtott be új bölcsőde építésére, így közel kétszázötvenmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Kétcsoportos, 25 gyermek befogadására képes intézmény épül majd, a szükséges kiszolgálóhelységekkel. Hangsúlyozta, a korábbi években is rengeteg támogatás érkezett a faluba, kiemelte azt a százmillió forintot, melyből az óvodát fejlesztik.

A munkalehetőségekre is kitért a faluvezető. Szavai szerint településükön szinte mindenki dolgozik. Akik egyéb gazdasági társaságoknál nem találnak munkát, helyben, közfoglalkoztatás keretein belül dolgozhatnak. Ezt Kömlőn közel kétszázötvenen veszik igénybe, többnyire nők.

Dr. Pajtók Gábor, Heves megyei kormánymegbízott megfogalmazása szerint a gyerekeké a jövő, sok örömet adnak.

– De értelmet és örömet adhat életünknek a munka is. Itt kapcsolódom a polgármesterhez, hisz ez a két dolog összefügg. A most megépülő bölcsőde biztos hátteret ad a fiatal szülőknek, hogy a gyermekeiket szakképzett dadusokra, csecsemő- és kisgyermeknevelőre bízhassák, s mellette munkát tudjanak vállalni. A bölcsőde szolgálja a falu fennmaradását is, hiszen az itt élőknek nem kell elköltözni a munkavállalás miatt olyan helyre, ahol van bölcsőde, óvoda, hiszen Kömlőn mindezeket megtalálják majd. Az alapkövet abban a reményben helyezzük el, hogy alig egy év múlva a falakat már a gyermekek kacaja töltheti be – ­taglalta.

Megjegyezte, a falu ­határain túl nyúló ismeret, hogy a kömlőiek kifejezetten dolgos emberek voltak.

– Azt gondolom, a maiak sem mások, a település épül-szépül, melyben nagy szerepe van az itt élőknek – hangsúlyozta.

Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke a sikeres pályázatokról emlékezett meg.

– 2017 és 2021 között több mint 450 millió forint volt az egy lakosra jutó támogatás mértéke, s ez meg is látszik. Kömlő most egy új bölcsődét épít, s ez a kormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat programjának része is, hiszen szűkebb hazánkban az elmúlt időszakban 48 ilyen létesítményt építettünk 7,3 milliárd forintból – részletezte. Mindezek után elhelyeztek egy időkapszulát, ünnepélyes keretek között lerakták a bölcsőde alapkövét, melyet Varga Pál plébános áldott meg.