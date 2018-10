A tévétorony mellett még a játszótér is megújul a hegyen

Korszerűbbé és színvonalasabbá válik a tévétorony kilátó az ország legmagasabb pontján. Egy nagyszabású fejlesztésnek köszönhetően már az idén, október végétől várja majd a látogatókat Kékestető népszerű célállomása.

Még javában dolgoznak a szakemberek a tévétoronyban, de néhány héten belül megint megnyitja a kapuit a látogatók előtt a megújult kilátó.

– Az ország egyik szimbolikus helyszínére bizony már ráfért az arculatváltás – ecsetelte a Mátra Gasztronómia Kft. ügyvezetője.

– A toronykilátó augusztus 26-tól október 20-ig nem látogatható, jelenleg is építési terület – közölte Bene Csaba. Hozzátette továbbá, hogy a beruházás a tervek szerint halad, a kivitelező a megadott határidőn belül elkészül, így október 20-a után a felújított ­tv-torony kilátó ismét várja az érdeklődőket és a kikapcsolódni vágyókat.

– Modern kinézetet kap az itt található két helyiség, a régi burkolatokat is kicseréljük, s a bútorok is mai kornak megfelelőek lesznek. Vidám turistacsalogató helyet szeretnénk ide varázsolni. A presszóban két mosdót is kialakítunk az eddigi egy helyett, hiszen a visszajelzések szerint erre igen nagy volt az igény – ismertette a változtatásokat az ügyvezető. Elmondta, a látogatók visszajelzéseit és kéréseit is szem előtt tartották a modern és esztétikus kinézeten túl.

A tévétorony kilátó megújulása csupán a jelentős fejlesztések első lépcsőfoka, hiszen a Tető Étterem melletti játszótér rekonstrukciója 2019 tavaszán kezdődik.

– A gyermekek testi épségének fontosságát szem előtt tartva az elhasználódott, illetve a szabványoknak nem megfelelő játékok helyett új és biztonságos játszóelemekkel gazdagodik a játszótér – fejtette ki Bene Csaba. – Fémvázra épült fafelületű, vagy teljesen fémből készült új játékokban gondolkodunk. Az új hintákat kisebbek és nagyobbak is tudják majd használni, emellett lesz még csúszda és mászóka is. Nagy szükség van egy jó minőségű elemekből épült játszótérre a Kékestetőn, hiszen a gyermekek a szép kilátást általában csak rövid ideig értékelik, és nem nagyon hagyják szüleiknek egy kicsit hosszabb ideig csodálni a tájat. A játszótér a tisztás minden szegletéből jól látható, biztonságos fakerítéssel elkerített, így a szülők nyugodtan gyönyörködhetnek a természetben, miközben csemetéjük kipróbálja a játszótér biztonságos eszközeit.

A fejlesztéseken túl fontos még azt is kiemelni, hogy az eddig megszokottnál még több program várja majd a kirándulókat nemcsak a téli szezonban, hanem egész évben is. Évente kétszer rendezik meg a közkedvelt Borpikniket, amelyen alkalmanként két pincészet mutathatja be legjobb borait – népszerűsítve ezzel a helyi nedűket –, illetve több alkalommal is szervezett túrákon vehetnek részt a természet szerelmesei.