A Tisza-tavi Ökocentrum helyzetét is megnehezíti a járvány

A magyar állatkertek – és így a Tisza-tavi Ökocentrum is – idén március 16-án bezártak, nem fogadhatnak látogatókat.

– Így már több mint egy hónapja belépőjegy bevételek nélkül folyamatosan gondoskodunk a háttérben a ránk bízott állatokról, védelmükről, élőhelyeik karbantartásáról, etetésükről, itatásukról, egészségi állapotuk megóvásáról, kifutóik takarításáról, az akváriumok üzemben tartásáról – nyilatkozta Kiss János, a Tisza-tavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója. – A szigorú takarékossági intézkedések bevezetése mellett is pénzügyi forrásaink végesek, a járvány elhúzódása esetén lehetetlen pénzügyi helyzetbe kerülhetünk, ha tartalékaink elfogynak.

Kiss János kiemelte: zéró bevétellel nehéz bármit tervezni, gazdálkodni, ezért április 20-tól, hétfőtől – más magyarországi állatkertekhez hasonlóan – a Tisza-tavi Ökocentrum is elkezdi a Támogatói jegyek értékesítését.

– Jól tudjuk, hogy nem csak az állatkertek, hanem magánszemélyek, vállalkozások tízezrei, akár százezrei kerülhettek már most is nehéz anyagi helyzetbe. Mégis arra számítunk, hogy lesznek olyanok, talán nem is kevesen, akik ismernek minket és tevékenységünket, akik az eltelt 8 évben már vendégként ellátogattak hozzánk vagy 8 év óta eredményes együttműködést folytatunk velük, s mindezek alapján érdemesnek tartják a Tisza-tavi Ökocentrumot arra, hogy most, amikor kivételesen nekünk van szükségünk segítségre, támogatásra, akkor – ha van rá lehetőségük – „odateszik magukat” – egészítette ki Kiss János.