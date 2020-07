A Tisza-tó megéri az izomlázat, körbetekertük hazánk második legnagyobb tavát

A Tisza-tó körbekerékpározása igazán nagy élmény, és most már biztonságosabb is, hiszen már bicikliút vezet végig az eddig legveszélyesebb szakaszon is, Tiszafüred és Poroszló között.

Országunk tele van csodálatos helyekkel és izgalmas kirándulási pontokkal, megyénk adottságainak köszönhetően válogathatunk a jobbnál jobb élményekben. Egertől mindösszesen 35 kilométerre található hazánk második legnagyobb tava, melyet kerékpárral megkerülhetünk. Bármelyik településről is induljunk neki, a hatvan kilométeres út rengeteg szépséget és izgalmat rejt.

A legkönnyebben megközelíthető város, melyet a túra is érint, nem más, mint Tiszafüred, ide tömegközlekedéssel is kényelmesen eljuthatunk. Mi azonban Sarudról indultunk. Aki nem kerékpárral érkezik, a parton bérelhet is magának. A napi háromezer forint, amit a bringáért kiadtunk, egyáltalán nem számít soknak, főleg, így visszatekintve az egész napos élményért. Arra számítani kell azonban, hogy a túra alatt kevés árnyékos részen tekerhetünk, így ennek megfelelő ruházatot válasszunk. A fényvédelem is nagyon fontos.

Kisköre felé indultunk, ezen a partszakaszon végig látni a tavat, itt-ott a horgászokkal is találkozhatunk. Pár autó is megfordul az útvonalon, ezekre is érdemes odafigyelni. Első megállónk a Tiszanánához tartozó Dinnyéshát volt, ahol egy nagyon szépen kialakított strandon pihenhetünk meg, és csobbanhatunk a vízben is egyet. Érdemes kihasználni a lehetőséget, egy jó darabig erre nem lesz lehetőségünk.

A gáton továbbhaladva Kiskörére érkezünk, ahol egy időre el kell búcsúzni a gáttól, hiszen a strandon nem lehet áthajtani, így egy darabon a településen vagyunk kénytelenek tekerni. Kiskörén kárpótlásul az út mentén egy kútnak hála újratölthetjük a kiürült palackjainkat.

A településen akad egy pont, ahol nem vagyunk biztosak abban, hogy jó úton haladunk. Egy gyors pillantás a térképre, és már tudjuk is, hogy jó felé vettük az irányt. A legjobban a kiskörei vízlépcső érdekelt, és nem is csalódom benne, hiszen lenyűgöző látvány a monumentális építmény, amin át is kelhetünk. Nemcsak ennyi látnivaló kínálja magát, hanem itt a hallépcső is, mely biztosítja a vízi élőlények számára az átjárhatóságot a Tisza-tó és az alvízi Tisza folyó között. Az arra úszkáló halakat pedig egészen közelről, egy üvegfalon keresztül meg is tekinthetjük.

Továbbhaladunk a töltésen, s Abádszalók következik, ahol a strandon rengeteg vízi sport kipróbálására nyílik lehetőség. Az Abádi Kikötőben pedig kellemes környezetben pihenhetünk. Innen elindulva a következő település Tiszafüred, de útközben jó pár vízparti büfében szusszanunk, s megérdemeljük, hogy elfogyasszunk egy hűsítőt. Ez nagyon jólesik a tűző napon kerékpározóknak. A Tisza-tó legnagyobb településén áthaladva mindenki kedvére válogathat az éttermek közül.

Itt egy kisebb szakaszon az út szélén haladunk, de ezután már hamar befordulunk a nemrégiben átadott, Tiszafüred­ és Poroszló ­közötti kerékpárútra, így már biztonságosan az autóktól elkülönített területen haladhatunk végig. Poroszlón pedig számtalan lehetőséget választhatunk. A Hortobágyi Nemzeti Park sétányán, vízbe leszúrt cölöpökre épített, mintegy másfél km hosszú pallón egy kényelmes séta során fedezhetjük fel a Tisza-tó élővilágát. A térség egyik leghíresebb látványossága az ökocentrum, Európa legnagyobb édesvízi akváriumrendszerével és rengeteg érdekes programlehetőséggel.

A szabadstrandon lehűthetjük magunkat az igényesen kialakított plázson, így egy kis pihenés után felüdülve vághatunk neki az utolsó tíz kilométeres szakasznak. A hatvan kilométer után Sarudra visszaérve, kellemesen elfáradva adjuk le a bicikliket és tértünk vissza a szállásra.

Szerencsére a Tisza-tó körüli kerékpártúra töretlen népszerűségnek örvend. Idén júniusban 7521 kerékpárost számlált a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei Szakaszmérnöksége a vízlépcső üzemi hídján. Ez megközelítette a tavaly júniusi 8177 rekordot, ugyanakkor meghaladta minden korábbi esztendő ilyen időszakban mért bringásforgalmát. Idén az első félévben összesen 14 583 biciklis hajtott át a duzzasztóművön. Ebben az időszakban hivatalos kerékpáros versenyt nem rendeztek a tározó körüli töltésen – tájékoztat a Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság.